«Hoy volví a nacer»: Madre cubana tras intento de asalto mientras buscaba medicamentos

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Aidelis Arencibia, madre cubana con tres hijos autistas y enferma del corazón, relató este sábado en Facebook cómo estuvo a punto de ser asaltada mientras buscaba en el mercado informal el Carvedilol que su cardiólogo le recetó y que no aparece en ninguna farmacia del Estado.

Arencibia viajó en triciclo hacia un lugar alejado donde un particular vendía medicamentos. Mientras el chofer bajaba a preguntar por la dirección, un hombre emergió de la maleza. «De la maleza brotó un hombre con mirada escrutadora. Me interrogó con frases sin sentido: habló de reclusos, ventas, propuestas. En sus ojos leí el asalto», escribió.

Antes de que la situación escalara, la mujer reaccionó con una mentira calculada: «Me volví personaje, como cuando escribo, y mentí con serenidad prestada: 'Vengo con mi cuñado y dos jóvenes más'». El chofer regresó en ese instante, comprendió el peligro sin mediar palabra y arrancó.

Al alejarse, Arencibia pudo ver al hombre junto a sus cómplices: «Al huir los vimos: él y dos muchachos casi niños. No tendrían más de veinte años; uno aparentaba quince».

Durante el regreso, con el alma sacudida, sus pensamientos fueron directamente hacia sus hijos. «Imaginé sus ojos huérfanos sin comprender, su llanto sin la única voz que logra calmarlos cantando. Sólo yo sé zurcir la muñeca rota, pegar la rueda del carrito quebrado, hacer esas colas interminables por una golosina que les regale un instante de paz», escribió.

Arencibia regresó a casa sin el medicamento, pero ilesa. «Hoy volví a nacer. Escribo mientras los miro dormir a mi lado y doy gracias a Dios con cada fibra», concluyó su relato.

El caso ilustra la doble crisis que enfrentan miles de familias cubanas en 2026: la escasez extrema de medicamentos y el aumento sostenido de la delincuencia. En abril de este año, solo 190 de 651 medicamentos del cuadro básico estaban disponibles en el país, según datos reportados. Una encuesta realizada entre febrero y marzo con 1,788 cubanos reveló que apenas el 4,8% obtuvo medicamentos sin dificultad, mientras que el 95,6% enfrentó barreras para conseguirlos.

Esa escasez empuja a pacientes crónicos como Arencibia —cardíaca, cuidadora única de tres niños con Trastorno del Espectro Autista— a desplazarse a lugares desconocidos y exponerse a riesgos que el Estado no reconoce ni atiende. «De las farmacias mejor no hablar: no aparecen», resumió en su publicación.

El incremento de la criminalidad en Cuba agrava aún más este panorama. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024, con 1,536 robos como categoría dominante y 99 asaltos y agresiones solo en el primer semestre. Los adultos mayores y quienes se desplazan solos figuran entre los perfiles más vulnerables.

Este mismo sábado, otra madre cubana en Ciego de Ávila pedía ayuda para sus dos hijos gravemente enfermos, uno de ellos con autismo severo, parálisis cerebral e hidrocefalia, agravados por apagones de más de 22 horas diarias, una imagen que se repite en distintos rincones de la isla.

Arencibia cerró su testimonio con una frase que resume tanto el alivio como la determinación: «Aunque al final regresamos sin medicina... Hoy más que nunca, elijo permanecer».