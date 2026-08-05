"Mentirosos": el embajador del régimen cubano en México arremete contra funcionarios del Departamento de Estado

El embajador del régimen cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, lanzó este martes una andanada de mensajes en su cuenta de X para atacar a funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., a quienes calificó de «mentirosos» y «parlachines» del Secretario de Estado Marco Rubio, en respuesta a la creciente presión de Washington sobre La Habana.

En el primero de sus mensajes, publicado a las 5:35 de la tarde, el diplomático cuestionó el origen de los enviados mediáticos que han aparecido en cadenas como Fox News, Fox Business y NBC 6 para hablar sobre Cuba.

«¿De dónde ha sacado el Secretario de Estado al conjunto de mentirosos que no conocen nada de Cuba que de pronto son expertos en la 'amenaza' cubana y que se están paseando en coro por cadenas de TV? Hay que tener poca vergüenza para balbucear mentiras como hacen estos enviados»., señaló.

Horas después, Martínez Enríquez fue más lejos y acusó al Departamento de Estado de orquestar una operación de propaganda: «¿Algoritmo me engaña o está en marcha campaña desesperada del Departamento de Estado de colar sus mentiras en medios EEUU para justificar bloqueo criminal e invasión a Cuba? Desconocidos en TV mintiendo a cualquier hora y cuenta del Departamento de Estado alborotada sobre Cuba».

Uno de sus mensajes apuntó directamente a la crisis eléctrica que padece la isla. Voceros del Departamento de Estado han sostenido que los apagones en Cuba desaparecerían si el gobierno cubano cediera el poder.

«Mentira repetida por voceros (mentirosos) del Departamento de Estado de que si Gobierno de Cuba quisiera, se acabaran los apagones solo con dejar el poder, es una de más groseras calumnias que se puede hacer»., dijo Martínez Enríquez, quien junto a su esposa Johana Tablada mantienen una intensa actividad en redes sociales para defender la narrativa oficial del régimen cubano y descalificar a sus críticos.

El embajador omite que Cuba registró este lunes su sexto apagón total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026, y que los cubanos de a pie enfrentan cortes de energía de más de 20 horas diarias, escasez de alimentos y una crisis sin precedentes, consecuencia de décadas de gestión del régimen comunista.

La crisis eléctrica que agobia a los cubanos no es una fabricación de Washington, sino una realidad que el propio régimen no ha podido ocultar.

El embajador y su esposa, Johana Tablada de la Torre —quien funge como segunda jefa de misión en la embajada cubana en México—, llevan meses protagonizando una activa campaña de propaganda en redes sociales.

Un día antes, el lunes, Tablada ya había atacado a Rubio publicando que «hay que tener un pacto con el demonio» para actuar como él. Ambos fueron enviados juntos a México a principios de 2026 en lo que el régimen presentó como un nombramiento conjunto.

La ofensiva verbal de la pareja diplomática se produce en respuesta a la presión máxima que ejerce la administración Trump sobre La Habana.

El 20 de julio, el Departamento de Estado publicó un informe de unas 100 páginas titulado «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», en el que describe a la isla como un centro de espionaje e infiltración que ha operado contra EE.UU. durante más de seis décadas.

Rubio ha calificado a Cuba de «superpotencia del espionaje» y afirmó que es el único país que ha implantado espías de forma sistemática en instituciones estadounidenses sin siquiera pagarles.