Mbappé y Haaland persiguen a un Messi intratable en la carrera por el gol

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Lionel Messi domina la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco tantos tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos, mientras Kylian Mbappé y Erling Haaland lo acechan con cuatro goles cada uno en una carrera por la Bota de Oro que promete extenderse hasta el final del torneo.

El capitán argentino construyó su ventaja en dos actuaciones memorables: un hat-trick ante Argelia el 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City —su primer triplete en Copas del Mundo— y un doblete ante Austria el lunes en el AT&T Stadium de Dallas, partido en el que Argentina selló su clasificación con pleno de seis puntos como primer equipo del Grupo J.

La tabla de artilleros del torneo anda así:

Lionel Messi (Argentina): 5 goles

Kylian Mbappé (Francia): 4 goles

Erling Haaland (Noruega): 4 goles

Deniz Undav (Alemania): 3 goles

Jonathan David (Canadá): 3 goles

Mbappé llegó a sus cuatro goles con dobles ante Senegal y ante Irak, partido este último en el que Francia goleó 3-0 el lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y avanzó también con pleno de puntos.

Un dato que convierte la persecución del francés en algo más que una disputa por el liderato del torneo: con sus 16 goles históricos en Mundiales, Mbappé iguala el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose antes de que Messi lo pulverizara.

Haaland, por su parte, firmó un doblete ante Senegal el lunes en el MetLife Stadium para clasificar a una Noruega que regresa al Mundial tras 28 años de ausencia, con una victoria 3-2 que confirma al delantero del Manchester City como la gran amenaza nórdica en el torneo.

Más allá de la pugna por el liderato goleador, Messi ya protagonizó el momento histórico más trascendente de esta edición.

Con su doblete ante Austria superó en solitario el récord de Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos en seis ediciones, desde Alemania 2006 hasta este torneo.

A esa marca se suma otra hazaña que lo coloca en compañía de dos leyendas: anotar en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo, proeza que solo habían logrado Just Fontaine en Suecia 1958 y Jairzinho en México 1970.

Entre los perseguidores del podio también figuran el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, ambos con tres goles y con varios partidos por delante para seguir escalando posiciones.

A sus 39 años, en lo que podría ser su último Mundial, Messi no solo encabeza la carrera por la Bota de Oro sino que sigue reescribiendo la historia de la competición con cada partido que juega.