Mbappé y Haaland persiguen a un Messi intratable en la carrera por el gol

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Lionel Messi domina la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco tantos tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos, mientras Kylian Mbappé y Erling Haaland lo acechan con cuatro goles cada uno en una carrera por la Bota de Oro que promete extenderse hasta el final del torneo.
El capitán argentino construyó su ventaja en dos actuaciones memorables: un hat-trick ante Argelia el 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City —su primer triplete en Copas del Mundo— y un doblete ante Austria el lunes en el AT&T Stadium de Dallas, partido en el que Argentina selló su clasificación con pleno de seis puntos como primer equipo del Grupo J.
La tabla de artilleros del torneo anda así:
- Lionel Messi (Argentina): 5 goles
- Kylian Mbappé (Francia): 4 goles
- Erling Haaland (Noruega): 4 goles
- Deniz Undav (Alemania): 3 goles
- Jonathan David (Canadá): 3 goles
Mbappé llegó a sus cuatro goles con dobles ante Senegal y ante Irak, partido este último en el que Francia goleó 3-0 el lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y avanzó también con pleno de puntos.
Un dato que convierte la persecución del francés en algo más que una disputa por el liderato del torneo: con sus 16 goles históricos en Mundiales, Mbappé iguala el récord que ostentaba el alemán Miroslav Klose antes de que Messi lo pulverizara.
Haaland, por su parte, firmó un doblete ante Senegal el lunes en el MetLife Stadium para clasificar a una Noruega que regresa al Mundial tras 28 años de ausencia, con una victoria 3-2 que confirma al delantero del Manchester City como la gran amenaza nórdica en el torneo.
Más allá de la pugna por el liderato goleador, Messi ya protagonizó el momento histórico más trascendente de esta edición.
Con su doblete ante Austria superó en solitario el récord de Klose para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos en seis ediciones, desde Alemania 2006 hasta este torneo.
A esa marca se suma otra hazaña que lo coloca en compañía de dos leyendas: anotar en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo, proeza que solo habían logrado Just Fontaine en Suecia 1958 y Jairzinho en México 1970.
Entre los perseguidores del podio también figuran el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, ambos con tres goles y con varios partidos por delante para seguir escalando posiciones.
A sus 39 años, en lo que podría ser su último Mundial, Messi no solo encabeza la carrera por la Bota de Oro sino que sigue reescribiendo la historia de la competición con cada partido que juega.
Preguntas Frecuentes sobre la Carrera Goleadora en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Quién lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026?
Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con cinco goles tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Su impresionante desempeño incluye un hat-trick contra Argelia y un doblete frente a Austria.
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¿Qué récords ha roto Lionel Messi en el Mundial 2026?
En el Mundial 2026, Lionel Messi se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 goles, superando el récord de 16 goles de Miroslav Klose. Además, Messi ha igualado la hazaña de anotar en seis partidos consecutivos de Copa del Mundo, un logro que solo habían conseguido Just Fontaine y Jairzinho.
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¿Cómo se encuentran Kylian Mbappé y Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro?
Kylian Mbappé y Erling Haaland se encuentran en la segunda posición de la tabla de goleadores del Mundial 2026, con cuatro goles cada uno. Ambos jugadores han tenido actuaciones destacadas y continúan siendo serios contendientes en la carrera por la Bota de Oro.
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¿Qué selecciones han asegurado su clasificación en el Mundial 2026 tras la segunda jornada?
Argentina, Francia y Noruega han asegurado su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras la segunda jornada de la fase de grupos. Estas selecciones han obtenido un pleno de puntos en sus respectivos grupos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.