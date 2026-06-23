Harry Kane y los Tres Leones ponen a prueba a Ghana

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Inglaterra y Ghana se miden este martes en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo directo por el liderato del Grupo L del Mundial 2026 que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar sus respectivos debuts. Los ingleses aplastaron a Croacia 4-2 con un doblete de Harry Kane, mientras que Ghana se impuso 1-0 a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5.

El gran protagonista esperado es Kane. El capitán inglés igualó a Gary Lineker como máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales con 10 tantos tras su doblete ante Croacia, y un gol ante Ghana lo convertiría en el goleador inglés más prolífico del torneo en solitario.

El delantero del Bayern de Múnich acumula cinco goles en cinco partidos frente a selecciones africanas, tres de ellos en Copas del Mundo, y llega en un estado de forma excepcional tras firmar 60 goles en 50 partidos durante la temporada 2025-26.

Otro hito posible es el de Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid disputaría su partido número 50 con la selección absoluta y, con 22 años y 359 días, se convertiría en el jugador más joven en alcanzar esa cifra con Inglaterra, superando el récord que ostentaba Wayne Rooney.

También Jordan Pickford y John Stones podrían llegar a 14 partidos mundialistas, quedando a solo tres del récord histórico inglés que posee Peter Shilton.

Desde el punto de vista estadístico, la historia juega claramente a favor de los Tres Leones. Inglaterra permanece invicta en sus ocho encuentros mundialistas frente a selecciones africanas, con cinco victorias y tres empates, y Ghana será el octavo rival africano diferente que enfrenta en la competición, más que cualquier otra selección en la historia del torneo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel también mostró una potencia ofensiva notable en su estreno: solo Alemania registró más disparos a puerta en la primera jornada, con los ingleses rematando 11 veces entre los tres palos ante Croacia.

Del lado africano, los Black Stars llegan con la moral alta tras su victoria ante Panamá, aunque los números frente a rivales europeos en Mundiales no son alentadores: cuatro partidos sin ganar, con un empate y tres derrotas.

El técnico Carlos Queiroz, nombrado seleccionador apenas 59 días antes del inicio del torneo, dirige su quinta Copa del Mundo consecutiva e iguala así el récord de Bora Milutinović. Tiene además una motivación personal: su peor derrota mundialista llegó precisamente ante Inglaterra, cuando Irán cayó 6-2 en Qatar 2022.

Entre los jugadores ghaneses destaca Jordan Ayew, el de mayor edad en disputar un partido mundialista con Ghana, quien lideró el torneo en presiones de alta intensidad entre los delanteros durante la primera jornada. Antoine Semenyo es identificado como el principal peligro ofensivo de los africanos.

Los modelos de predicción otorgan a Inglaterra un 69% de probabilidad de victoria, frente a un 19% de empate y un 12% para Ghana.

El partido se disputa a las 16:00 hora de Cuba, y una victoria inglesa acercaría a los Tres Leones a los dieciseisavos de final, mientras que Ghana necesita sumar puntos para no llegar comprometida a la última jornada del grupo.