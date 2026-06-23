Portugal obligada a confirmar su favoritismo ante la debutante Uzbekistán

Vídeos relacionados:

Portugal y Uzbekistán se miden este martes en el NRG Stadium de Houston en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, con los ojos de millones de personas sobre la figura del astro Cristiano Ronaldo tras las últimas actuaciones de Lionel Messi.

Los lusos llegan con apenas un punto tras el decepcionante empate del 17 de junio ante la República Democrática del Congo, mientras que los asiáticos, debutantes absolutos en Copas del Mundo, necesitan ganar para no quedar prácticamente eliminados.

El debut de Portugal dejó más sombras que luces. João Neves adelantó a los lusos en el minuto seis, pero Yoane Wissa igualó para la RD Congo en el tiempo añadido del primer tiempo, en lo que fue el primer gol de ese país en la historia de los Mundiales.

El equipo de Roberto Martínez dominó con un 75,4% de posesión y completó 783 pases con una precisión del 92,5%, cifras récord para la selección lusa en un Mundial, aunque apenas generó siete remates y terminó recibiendo más disparos de los que produjo.

Una de las grandes incógnitas del partido es Cristiano Ronaldo. El capitán portugués, de 41 años, acumula diez partidos consecutivos sin marcar entre Mundiales y Eurocopas, con su último tanto en juego abierto en un gran torneo registrado en junio de 2021. El delantero persigue además un hito histórico: convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas, tras haberlo logrado en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El centrocampista Vitinha fue el gran motor del juego portugués en el debut. Completó 121 pases ante los africanos, la cifra más alta registrada por un jugador luso en un partido mundialista, superando el récord anterior de Adrien Silva en Rusia 2018. Junto a Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, conforman un bloque ofensivo de enorme calidad que buscará traducir el dominio en goles.

Uzbekistán llega en una situación comprometida. La derrota 1-3 ante Colombia el 17 de junio en el Estadio Azteca dejó al equipo asiático en el fondo del grupo con cero puntos, sumando ya tres caídas consecutivas si se cuentan los amistosos previos ante Canadá y Países Bajos. Su historial frente a selecciones europeas tampoco invita al optimismo: apenas una victoria en sus últimos 23 enfrentamientos ante equipos de la UEFA, con diez empates y doce derrotas.

Pese a todo, Abbosbek Fayzullaev ya demostró que el equipo puede hacer daño: marcó el primer gol de Uzbekistán en la historia de los Mundiales ante Colombia, igualando momentáneamente el marcador al 1-1. El defensor Abdukodir Khusanov, del Manchester City, y el atacante Eldor Shomurodov son otras referencias del plantel uzbeko.

Uno de los atractivos del duelo estará en los banquillos. Fabio Cannavaro, Balón de Oro 2006 y campeón del mundo con Italia ese mismo año, dirige a Uzbekistán desde octubre de 2025. El legendario defensor italiano tiene un historial perfecto como futbolista frente a Portugal: ganó los tres partidos que disputó contra los lusos y anotó ante ellos el último gol de su carrera internacional.

Tácticamente, se espera que Portugal imponga su circulación de balón mientras Uzbekistán apuesta por un bloque compacto y el contragolpe. El partido simultáneo entre Colombia y la RD Congo, que se disputará este martes a las 22:00 hora de Cuba en el Estadio Akron, añade presión adicional: una victoria portuguesa podría significar la clasificación anticipada a la siguiente ronda, mientras que una nueva derrota uzbeka dejaría al equipo asiático al borde de la eliminación antes de la última jornada del Grupo K.