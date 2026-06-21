Crisis eléctrica y fallas técnicas dejan a Santiago de Cuba con ciclos de agua de hasta 40 días

Los sectores abastecidos por gravedad han visto sus ciclos alargarse de 10-12 días a 10-14 días

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La crisis energética ha llevado el suministro de agua en Santiago de Cuba a niveles críticos, donde algunas zonas de la ciudad llevan entre 39 y 48 días sin recibir el servicio, reconoció este sábado Orlando Romero Veranes, director de ingeniería de la empresa estatal Agua Santiago.

En declaraciones al periódico oficial Sierra Maestra, Romero admitió que la causa directa del colapso es la imposibilidad de operar las estaciones de rebombeo con apenas dos o tres horas de electricidad disponibles al día, lo que paraliza el suministro a los barrios que dependen de esos sistemas.

"Altamira los circuitos reciben el servicio por encima de los 30 y los 40 días, muy crítica la situación en el área de El Cristo que ya alcanza los 39 y los 48 días sin servicio de algunos circuitos, las afectaciones eléctricas están enmarcadas en la estación del rebombeo", confirmó.

El sector San Juan-Sevilla presenta una situación igualmente grave: "Hay sectores o circuitos hidrométricos que superan los 40 días. Han existido operaciones inestables debido a obstrucciones que se han ido trabajando pero las mayores afectaciones han sido por fallas eléctricas", señaló el funcionario.

En ese mismo sector, el robo de aceite en transformadores obliga a trabajar con un solo equipo de bombeo, lo que genera ciclos de más de 15 días en el reparto 30 de Noviembre y más de 18 días en el litoral.

Las zonas de La Socapa y Cayo Caracoles reciben agua mediante coordinaciones con Navegación Caribe, que transporta combustible en patana para operar el bombeo.

El sistema Quintero, que abastece al grueso de la ciudad, recibe 98 % del agua planificada desde los embalses, pero solo puede operar por gravedad en dos de ellos porque el resto requiere bombeo eléctrico que no puede garantizarse de forma estable.

Los sectores abastecidos por gravedad han visto sus ciclos alargarse de 10-12 días a 10-14 días, indicó.

La vía Santa María registra ciclos de entre 20 y 30 días para los edificios dependientes de rebombeo. El rebombeo de La República lleva más de cuatro meses con un equipo de bombeo quemado y se atiende con carros cisterna externos. El Cobre, en el circuito Loma del Burro, acumula 22 días sin servicio.

El sistema Parada suma además fallas mecánicas en rodamientos y equipos, afectando la carretera de Mar Verde, Polipalos, La Loma y La Candela, entre otros circuitos.

Esta situación no es nueva ni aislada. En marzo, Santiago registraba 50 sistemas de abasto inoperativos y contaminación fecal en el agua, con 180,000 personas afectadas.

En diciembre de 2025, municipios atendidos por Aguas Turquino acumulaban más de 100 días sin servicio por red pese a tener embalses llenos, evidenciando que el problema no es de reservas sino de capacidad de bombeo.

El colapso responde a décadas de subinversión y al deterioro estructural del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A nivel nacional, 87 % de los acueductos depende del SEN, el sistema hídrico opera con apenas 37 % del combustible necesario y cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable.

El mercado informal se ha consolidado como única salida para muchos y donde pipas privadas se venden a entre 7,000 y 15,000 pesos cubanos en una ciudad donde el salario promedio no alcanza para cubrir esa necesidad básica.

La única perspectiva de mejora que mencionó Romero Veranes es la instalación de bombas solares para motores de hasta 20 kW, un proyecto que aún se encuentra en fase de reconocimiento de terreno junto a la empresa Inotu, sin fechas ni financiamiento confirmados.