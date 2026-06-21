Hasta 25 días sin agua: autoridades admiten grave deterioro del abastecimiento en Guantánamo

Ni electricidad ni agua: Guantánamo enfrenta una crisis que deja ciclos de suministro cada 25 días

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La provincia de Guantánamo enfrenta una crisis hídrica que ha extendido los ciclos de distribución de agua hasta 25 días en poblaciones servidas por redes, reconoció este sábado el periódico oficial Venceremos en un reporte que describe la situación como "tensa".

El director provincial de Acueducto y Alcantarillado, Lexis Suárez Ramírez, identificó cuatro causas que se combinan para hundir el servicio: cortes eléctricos, déficit de combustible, alta turbiedad en las fuentes de abasto y roturas en estaciones de bombeo.

"En la mayoría de los municipios las horas de servicio eléctrico no son suficientes para que el agua beneficie a toda la población", admitió el funcionario.

La zona sur de la ciudad capital concentra las peores condiciones, pues unas 60,000 personas dependen del bombeo Guanta, que ha sufrido interrupciones eléctricas y obstrucciones por la proliferación de plantas acuáticas en el canal.

La limpieza del canal, aunque necesaria, generó media docena de obstrucciones adicionales cuando las algas desprendidas se atascaron en las redes internas y obligaron a intervención especializada.

La turbiedad también interrumpe el bombeo en los municipios de Yateras y Manuel Tames, y en localidades de la propia ciudad como Cecilia, Arroyo Hondo y Paraguay, donde además se detiene el bombeo Bano que abastece los barrios altos del norte.

La escasez de combustible agrava aún más el panorama ya que un centenar de poblaciones que reciben agua regularmente mediante carros cisternas deben esperar más de un mes por el servicio ante la imposibilidad de movilizar las pipas.

Equipos de bombeo de las estaciones El Jamal, en Baracoa, y Boquerón, en Manuel Tames, están en reparación en talleres nacionales, sin fecha de retorno confirmada, indicño la fuente.

El director también alertó sobre la inestabilidad en el suministro de productos químicos para el tratamiento del agua, lo que obliga a priorizar los bombeos que sirven a mayor cantidad de personas. Ante eso, pidió a la ciudadanía hervir el agua o usar hipoclorito de sodio y filtros en sus viviendas.

La situación no es nueva. En mayo, Guantánamo ya se preparaba para distribuir agua con tracción animal —carretones tirados a caballo— ante el posible agotamiento total del combustible.

En noviembre de 2025, tras el huracán Melissa, más de 180,000 guantanameros fueron afectados por fallas en el bombeo con ciclos de 15 a 20 días.

La crisis se inscribe en un colapso hídrico nacional si se tiene en cuenta que 87 % de los acueductos cubanos depende del Sistema Eléctrico Nacional para bombear agua, lo que convierte cada apagón en un corte hídrico simultáneo.

Mientras, el sistema hidráulico opera con apenas el 37 % del combustible necesario y cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable.

Como única perspectiva de mejora a mediano plazo, las autoridades proyectan importar bombas solares para pozos y bombeos de hasta 10 litros por segundo, aunque sin fechas ni financiamiento confirmados.