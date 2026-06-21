Hasta 25 días sin agua: autoridades admiten grave deterioro del abastecimiento en Guantánamo

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La provincia de Guantánamo enfrenta una crisis hídrica que ha extendido los ciclos de distribución de agua hasta 25 días en poblaciones servidas por redes, reconoció este sábado el periódico oficial Venceremos en un reporte que describe la situación como "tensa".
El director provincial de Acueducto y Alcantarillado, Lexis Suárez Ramírez, identificó cuatro causas que se combinan para hundir el servicio: cortes eléctricos, déficit de combustible, alta turbiedad en las fuentes de abasto y roturas en estaciones de bombeo.
"En la mayoría de los municipios las horas de servicio eléctrico no son suficientes para que el agua beneficie a toda la población", admitió el funcionario.
La zona sur de la ciudad capital concentra las peores condiciones, pues unas 60,000 personas dependen del bombeo Guanta, que ha sufrido interrupciones eléctricas y obstrucciones por la proliferación de plantas acuáticas en el canal.
La limpieza del canal, aunque necesaria, generó media docena de obstrucciones adicionales cuando las algas desprendidas se atascaron en las redes internas y obligaron a intervención especializada.
La turbiedad también interrumpe el bombeo en los municipios de Yateras y Manuel Tames, y en localidades de la propia ciudad como Cecilia, Arroyo Hondo y Paraguay, donde además se detiene el bombeo Bano que abastece los barrios altos del norte.
La escasez de combustible agrava aún más el panorama ya que un centenar de poblaciones que reciben agua regularmente mediante carros cisternas deben esperar más de un mes por el servicio ante la imposibilidad de movilizar las pipas.
Equipos de bombeo de las estaciones El Jamal, en Baracoa, y Boquerón, en Manuel Tames, están en reparación en talleres nacionales, sin fecha de retorno confirmada, indicño la fuente.
El director también alertó sobre la inestabilidad en el suministro de productos químicos para el tratamiento del agua, lo que obliga a priorizar los bombeos que sirven a mayor cantidad de personas. Ante eso, pidió a la ciudadanía hervir el agua o usar hipoclorito de sodio y filtros en sus viviendas.
La situación no es nueva. En mayo, Guantánamo ya se preparaba para distribuir agua con tracción animal —carretones tirados a caballo— ante el posible agotamiento total del combustible.
En noviembre de 2025, tras el huracán Melissa, más de 180,000 guantanameros fueron afectados por fallas en el bombeo con ciclos de 15 a 20 días.
La crisis se inscribe en un colapso hídrico nacional si se tiene en cuenta que 87 % de los acueductos cubanos depende del Sistema Eléctrico Nacional para bombear agua, lo que convierte cada apagón en un corte hídrico simultáneo.
Mientras, el sistema hidráulico opera con apenas el 37 % del combustible necesario y cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable.
Como única perspectiva de mejora a mediano plazo, las autoridades proyectan importar bombas solares para pozos y bombeos de hasta 10 litros por segundo, aunque sin fechas ni financiamiento confirmados.
Preguntas frecuentes sobre la crisis hídrica en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Guantánamo enfrenta una crisis hídrica tan grave?
La crisis hídrica en Guantánamo se debe a una combinación de cortes eléctricos, déficit de combustible, alta turbiedad en las fuentes de abasto y roturas en estaciones de bombeo. Estos problemas han extendido los ciclos de distribución de agua hasta 25 días en algunas zonas. La escasez de recursos y la falta de mantenimiento adecuado han agravado la situación, afectando a miles de personas en la provincia.
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¿Cómo afecta la falta de combustible al suministro de agua en Guantánamo?
La escasez de combustible impide la movilización de carros cisterna, lo que obliga a muchas comunidades a esperar más de un mes por el servicio de agua. Esta situación es crítica, ya que muchas poblaciones dependen de estos vehículos para recibir agua potable, especialmente en áreas donde el bombeo está paralizado por problemas técnicos o eléctricos.
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¿Qué medidas están tomando las autoridades para mitigar la crisis de agua en Guantánamo?
Las autoridades planean importar bombas solares para pozos y sistemas de bombeo, aunque sin fechas ni financiamiento confirmados. Además, se ha recomendado a la población hervir el agua o usar hipoclorito de sodio para tratar el agua en sus hogares. También se están explorando alternativas como la distribución de agua con tracción animal en caso de agotamiento total del combustible.
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¿Qué impacto tiene la crisis eléctrica en la distribución de agua en Cuba?
El 87 % de los acueductos cubanos dependen del Sistema Eléctrico Nacional para bombear agua, lo que convierte cada apagón en un corte hídrico simultáneo. Esta dependencia del suministro eléctrico hace que la falta de electricidad afecte directamente la capacidad de distribución de agua en todo el país, exacerbando la crisis hídrica en varias regiones, incluyendo Guantánamo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.