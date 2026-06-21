"Papá el héroe de mis cuentos": Osmani García le canta a todos los padres en su día

El cantante cubano Osmani García aprovechó la víspera del Día del Padre para compartir en redes sociales un fragmento de su más reciente sencillo, «Papá el héroe de mis cuentos», una balada emotiva con la que rinde tributo a su padre, Luis Ismael García, y a todos los padres del mundo.

<el artista publicó un reel en Instagram con un fragmento de la canción acompañado del mensaje: «Papá el héroe de mis cuentos. Homenaje al día de los padres y a mi papá Luis Ismael García». El video oficial del tema, lanzado en YouTube el 8 de junio, acumula ya más de 414,000 vistas.

La canción arranca con una imagen de infancia que define toda la letra: «Yo me acostumbré a escuchar tus cuentos una y otra vez. Historias de aventuras de guerreros invencibles y cada uno de ellos más fuerte que Hércules. Y así yo te veía a ti, papá».

Desde ese recuerdo de niñez, la letra escala hacia una declaración de admiración filial sin reservas: «En ninguna galaxia existe un padre mejor. Me enseñaste a ser un buen ser humano en su valor. Ayudar siempre al más débil a sentir menos dolor y a celebrar siempre los triunfos de mi corazón».

Uno de los versos más poderosos del tema aborda el paso del tiempo con una mezcla de nostalgia y urgencia: «Ahora que yo veo que tus pasos son más lentos, ahora que de blanco se ha pintado tu cabello, cuánto yo quisiera retar a duelo al tiempo, volver a ser el niño y tú el héroe de mis cuentos».

La canción también incluye un momento de arrepentimiento por el silencio: «Perdón si alguna vez yo solo me callé, no dije que te quiero, que soy parte de ti, que tengo frente a mí al hombre más perfecto».

El sencillo fue compuesto por Osmani García González junto a William Paz y Rolando Aguilar Conde, y producido por DJ Jerry.

El vínculo de Osmani con su padre ha sido una constante en su vida pública. El artista, que reside fuera de Cuba desde hace años, ha protagonizado varios reencuentros con sus padres a lo largo del tiempo: un emotivo encuentro con su padre en Cuba en 2018 y otro reencuentro familiar en Punta Cana en 2023 marcaron momentos que el cantante compartió abiertamente con sus seguidores.

La canción cierra con una dedicatoria que lo abarca todo: «Para el mejor papá de todos los tiempos, de todas las dimensiones y de todos los universos».

En este Día de los Padres, CiberCuba aprovecha este sentido tema de Osmani García para felicitar a todos los padres cubanos en día.