Más de siete horas sin una guagua: habaneros cruzan a pie el túnel de la bahía

La indignación ciudadana ante la multa a quienes ayudaban fue inmediata en los comentarios del post

Un grupo de habaneros agotados tras esperar más de siete horas en las paradas sin que ninguna guagua apareciera decidió cruzar a pie el túnel de la bahía de La Habana, confirmó este sábado en su perfil de Facebook la activista cubana Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs.

Crofs describió la escena como "un durísimo panorama" al que se topó al regresar a casa. Ella y otros conductores particulares realizaron dos vueltas transportando gratuitamente a quienes esperaban para cruzar, hasta que un policía los multó por "obstaculizar el tráfico" mientras uno de ellos ayudaba a subir a una madre con su hija pequeña.

Captura de Facebook/Lara Crofs

"Aquello se puso bien caliente", escribió la activista, quien calificó la situación en la capital como "desesperante": más de 40 horas de apagón por cada tres de electricidad, el carbón disparado en precio, una balita de gas a 50 dólares y una pipa de agua que llega a costar 50,000 pesos cubanos.

La indignación ciudadana ante la multa a quienes ayudaban fue inmediata en los comentarios del post. "Cómo van a poner una multa si está ayudando, deberían agradecerle", escribió una persona.

Otra apuntó: "Es horrible, pero lo peor es el silencio y que todos dicen: ¿y qué vamos a hacer? Si protestas te caen a palos".

Crofs cerró su publicación con una advertencia que resume el estado de ánimo de muchos habaneros: "Mi reparto se prepara para las protestas, ya se comienzan a escuchar los calderos sonar".

El episodio se produce días después de que el régimen aplicara el recorte más severo al transporte nacional desde el inicio de la crisis energética, con ómnibus interprovinciales reducidos a tres frecuencias semanales y trenes hacia el oriente circulando una vez cada 16 días.

La raíz del colapso es el desabastecimiento de combustible: Cuba estuvo entre diciembre de 2025 y abril de 2026 sin recibir crudo importado tras la interrupción de envíos desde Venezuela y México, lo que llevó al transporte estatal de pasajeros a caer un 93 % entre enero y septiembre de 2025.

La paradoja más denunciada por los cubanos ocurrió el 22 de mayo, cuando el régimen movilizó decenas de ómnibus estatales para un acto político en apoyo a Raúl Castro en la Tribuna Antimperialista, mientras el transporte público permanecía paralizado para la población.

No es la primera vez que el túnel, una estructura de 733 metros de longitud que conecta el centro de la capital con los municipios del este, se convierte en escenario de la crisis. En junio de 2025, un ómnibus de la ruta A40 se quedó sin combustible dentro del túnel, lo cual obligó a pasajeros, incluidos menores, a salir caminando.

El malestar desborda las redes. Este sábado, vecinos de Regla tocaron calderos a pleno día protestando por apagones de más de 30 horas consecutivas, y los cacerolazos subieron de intensidad en varios barrios habaneros como Carlos III, San Miguel del Padrón, La Güinera y Santos Suárez.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,311 protestas en mayo, con la electricidad como principal detonante.