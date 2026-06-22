Dimite por sorpresa el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer

Primer ministro británico en la mañana de este lunes al anunciar su dimisión

Keir Starmer anunció este lunes su renuncia como primer ministro del Reino Unido y como líder del Partido Laborista, tras apenas dos años en el cargo y una presión interna que terminó por hacerse insostenible.

El laborista compareció sin preguntas ante el número 10 de Downing Street para confirmar una salida que los medios británicos llevaban anticipando desde el viernes.

Antes de dirigirse a los periodistas apostados desde el amanecer frente a la residencia oficial, comunicó su decisión al rey Carlos III, que se encontraba en su finca de Highgrove, en Gloucestershire.

«La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado», declaró Starmer con la voz contenida.

Permanecerá en el cargo de forma interina hasta que el laborismo designe a un nuevo líder, proceso que se espera concluya a principios de septiembre de 2026.

Starmer llegó al poder en julio de 2024 con una victoria aplastante: 411 escaños y 9,7 millones de votos, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores. Sin embargo, el desgaste fue rápido y profundo.

La acumulación de escándalos erosionó su credibilidad desde el primer momento. El más grave fue el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, que desató una crisis al revelarse que Mandelson había mentido sobre su relación con el financiero condenado Jeffrey Epstein durante su proceso de confirmación, y que su amistad era «profunda» y se extendió incluso después de la condena de Epstein en 2008. La negativa de Mandelson a entregar su teléfono personal para la investigación agravó el escándalo.

A eso se sumaron la aceptación de regalos de lujo y entradas gratuitas a conciertos por parte de Starmer y varios ministros, los recortes al subsidio de combustible para pensionistas, la subida del impuesto de herencias a propiedades agrícolas —que desató protestas masivas en todo el país— y el intento fallido de limitar los subsidios para familias con un tercer hijo, del que el Gobierno tuvo que retractarse.

El 7 de mayo los laboristas sufrieron una debacle en las elecciones locales de Inglaterra, Escocia y Gales, perdiendo cerca de 1,500 concejales frente al avance del partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage. La popularidad de Starmer se desplomó hasta el 19% según YouGov.

El golpe definitivo llegó el 18 de junio, cuando Andy Burnham ganó la elección parcial de Makerfield con el 54,8% de los votos, lo que le devolvió un escaño en la Cámara de los Comunes y le habilitó para desafiar formalmente el liderazgo. Más de 70 diputados laboristas habían pedido ya la dimisión de Starmer.

El exalcalde del Gran Mánchester tomó posesión como diputado este lunes, alrededor de las 14:30 hora local, y es el gran favorito para suceder a Starmer al frente del Gobierno.

Wes Streeting, quien renunció como secretario de Salud el mes pasado declarando que continuar sería «deshonroso», también ha anunciado que se presentará a la contienda interna si la hubiera.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó la víspera en sus redes sociales que Starmer «va a dimitir», atribuyendo su caída a fallos en inmigración y energía, en un gesto inusual de un mandatario extranjero.

Al concluir su declaración, Starmer afirmó que dedicará su tiempo a «intentar ser el mejor marido posible» para su esposa Victoria y «el mejor padre» para sus hijos.

El abrazo con ella frente a la puerta del número 10 fue el colofón a sus palabras.

Starmer se convierte en el séptimo primer ministro británico en una sola década, y su dimisión llega en la víspera del décimo aniversario del referéndum del Brexit, el 23 de junio de 2016, una fecha que marca con amarga ironía el final de su mandato.