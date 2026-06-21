Trump anuncia en sus redes la dimisión de Starmer como primer ministro británico

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El presidente estadounidense Donald Trump se convirtió este domingo en el primero en anunciar públicamente la salida del primer ministro británico Keir Starmer, al publicar en Truth Social y en su cuenta de X que el líder laborista abandonaría el cargo.

«Keir Starmer renunciará como Primer Ministro del Reino Unido. Falló gravemente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor!», escribió Trump, según recogió Reuters desde Washington.

La publicación resultó inusual no solo por su contenido, sino por su forma: un presidente extranjero anticipando —o confirmando— la caída de un jefe de gobierno aliado, con el tono directo y sin matices que caracteriza las comunicaciones de Trump en redes sociales.

El mensaje no llegó en el vacío. El mismo domingo, el diario británico The Observer ya había publicado que Starmer podría anunciar su dimisión el lunes 22 de junio, y que el primer ministro habría estado en Chequers —la residencia oficial de campo del cargo— reflexionando sobre su futuro político.

La secuencia sugiere que Trump amplificó globalmente una filtración que ya circulaba en medios británicos, aunque su publicación fue la que convirtió el rumor en titular mundial.

El gobierno británico mantuvo una postura ambigua ante la avalancha de preguntas. El ministro Peter Kyle declaró que no había hablado con Starmer desde el viernes y que no tenía razones para creer que la renuncia se anunciaría el lunes.

Downing Street, por su parte, insistió en que el primer ministro seguía «centrado en el trabajo de gobernar». El propio Starmer había afirmado apenas dos días antes, el viernes 19 de junio, que no abandonaría el cargo.

La crisis política de Starmer llevaba semanas acumulándose. El Partido Laborista sufrió una debacle en las elecciones locales de mayo de 2026, perdiendo cerca de 1,500 concejales. A ello se sumó la victoria aplastante del alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, en las elecciones parciales de Makerfield el 18 de junio, lo que disparó las presiones internas para que Starmer abandonara el liderazgo.

Más de 70 diputados laboristas habían pedido formalmente su dimisión o un calendario para su salida, y fuentes del partido señalaban que cerca de un centenar de parlamentarios y miembros del gabinete apoyaban la renuncia. El ministro de Sanidad, Wes Streeting, había dimitido previamente, al igual que la ministra Miatta Fahnbulleh el 12 de mayo.

Starmer llegó al poder en julio de 2024 tras la victoria laborista que puso fin a 14 años de gobierno conservador, pero su mandato se vio rápidamente erosionado por escándalos internos, dimisiones de altos cargos y resultados electorales adversos.

La relación con Trump había sido ambivalente: ambos líderes alcanzaron un acuerdo comercial bilateral en mayo de 2025 que permitía al Reino Unido exportar hasta 100,000 vehículos a Estados Unidos con un arancel del 10%, pero también hubo fricciones por Irán y temas de política energética.

Apenas cinco días antes del polémico mensaje, ambos líderes habían coincidido en el G7 de Évian-les-Bains, en Francia.

Según El País, Burnham contaba con el respaldo explícito de más de 300 diputados laboristas, cifra superior al umbral necesario para una moción de censura, lo que lo consolidaba como alternativa creíble al liderazgo del partido. El anuncio formal de la renuncia de Starmer se esperaba para este lunes.