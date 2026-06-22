Comando Sur destruye una narcolancha en el Caribe con saldo de dos muertos y seis sobrevivientes

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó el domingo un ataque cinético letal contra una embarcación que navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe, dejando dos hombres muertos y seis sobrevivientes, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta oficial.

El ataque fue ordenado por el general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, y se llevó a cabo contra una nave que la inteligencia estadounidense identificó como operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

Tras el golpe, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate en favor de los seis sobrevivientes. Ningún militar estadounidense resultó herido.

«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas masculinos fueron eliminados durante esta acción, y hubo seis sobrevivientes masculinos», indicó el comunicado oficial.

El video desclasificado difundido por el SOUTHCOM muestra imágenes captadas por sistemas infrarrojos desde una aeronave militar, con una fuente de calor intensa en el centro de la imagen y una estela de humo que se extiende tras el impacto, características típicas de los ataques cinéticos que la operación ha ejecutado desde su inicio.

Este es el tercer ataque registrado en junio. El 16 de junio, el Comando Sur atacó otra narcolancha con un muerto y dos sobrevivientes, y el 3 de junio derribó otra embarcación en el Pacífico con dos muertos.

La Operación Lanza del Sur fue anunciada formalmente en noviembre de 2025 por el secretario de Defensa Pete Hegseth bajo la administración Trump, como parte de una estrategia para frenar el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico Oriental. La operación actúa contra grupos como el Tren de Aragua y el ELN, designados como organizaciones terroristas por Washington.

Desde su inicio en septiembre de 2025, el número de muertos ha escalado de forma sostenida: 85 en diciembre de ese año, más de 197 en mayo de 2026 y más de 206 según cifras de la agencia AFP citadas por medios internacionales antes del ataque de este domingo. Con los dos muertos del 21 de junio, el total acumulado supera los 208 fallecidos en más de 60 ataques.

Según el informe trimestral del SOUTHCOM al Congreso, correspondiente al período entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se atacaron al menos 47 embarcaciones, con aproximadamente un tercio de los golpes concentrados en el Caribe, la misma zona donde ocurrió el ataque de este domingo.

La operación ha generado un debate internacional sobre el uso de fuerza letal extrajudicial en aguas internacionales contra embarcaciones civiles sospechosas, sin proceso judicial previo.