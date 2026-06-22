El chef que huyó del castrismo logra la primera estrella Michelin de la historia para un restaurante de cocina cubana

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Osmel González, un chef cubano de 36 años que abandonó la isla a los 22, acaba de escribir un capítulo inédito en la historia de la gastronomía mundial: su restaurante Emelina, en West Palm Beach, Florida, se convirtió en el primer establecimiento de cocina cubana en el mundo en recibir una estrella Michelin, apenas cuatro meses después de abrir sus puertas.

El reconocimiento llegó en la ceremonia de la Guía Michelin Florida 2026, celebrada el 28 de mayo, y convirtió a Emelina en el único restaurante con ese galardón en todo el condado de Palm Beach.

Lo que hace este logro aún más notable es que no es la primera estrella Michelin de González. En 2024, ya había obtenido ese reconocimiento con EntreNos, un restaurante de cocina americana contemporánea en Miami Shores.

Pero aquella vez la distinción llegó con una propuesta de fusión; ahora, por primera vez en la historia de la guía, la estrella recae sobre un restaurante de cocina explícitamente cubana.

Emelina, nombrado en honor a la abuela del chef, opera como restaurante de menú degustación con solo 16 asientos.

La Guía Michelin lo describe así: «La mayoría de los ingredientes provienen del sur de Florida para contar una historia única. Las ostras locales pochadas con espuma de yuca y polvo de champiñones muestran refinamiento, mientras que los tomates cherry con chimichurri de orégano cubano y espuma de leche de macadamia demuestran cómo los ingredientes simples pueden brillar».

Para González, la propuesta no busca reemplazar la cocina tradicional cubana sino expandirla. «No estamos tratando de reinventar la comida cubana. Amamos nuestras tradiciones y nuestra comida clásica... Solo estamos aquí para soñar un poco y llevar esa comida cubana que amamos a este viaje de creatividad», declaró al medio Fox News Digital.

El chef vincula directamente la ausencia histórica de la cocina cubana en los circuitos de alta gastronomía con las consecuencias de la dictadura. «Lo que ha impedido que la cocina cubana evolucione es simplemente la revolución que ocurrió en Cuba. Durante 67 años, la gente ha estado luchando simplemente para conseguir comida», afirmó.

Esa experiencia personal moldea cada decisión del menú. La carne de res ocupa un lugar destacado en la carta de Emelina, un gesto deliberadamente simbólico: en Cuba, el acceso a ese alimento ha sido históricamente muy restringido o directamente prohibido para la población.

«La carne de res nunca fue parte de nuestro menú en la vida cotidiana. Aquí elegimos presentarla de una manera en que creemos que podríamos haberla tenido en Cuba», explicó González.

El restaurante también evoca, en su atmósfera, la memoria de una Cuba anterior al régimen, aquella que muchos exiliados llevan grabada. González describe a su abuela Emelina como representante de «esa hermosa mujer cubana» de otra época.

Esta distinción se suma a un momento de expansión para la Guía Michelin en Florida: en 2026, la guía cubrió por primera vez todo el estado, evaluando 200 restaurantes de 41 tipos de cocina distintos.

En 2024, cuando González obtuvo su primera estrella con EntreNos, tres restaurantes de Miami fueron reconocidos con ese galardón, y Florida sumaba en total 26 establecimientos con estrella.

González mira hacia adelante con ambición colectiva. «Creo que dentro de cinco años va a haber muchos más chefs como nosotros que se van a mudar a la zona y van a contribuir», dijo sobre el futuro gastronómico de West Palm Beach.

Sin embargo, el chef tiene claro que el verdadero reto apenas comienza: «El sueño de todo chef es tener una estrella Michelin. Pero mantener esa estrella es el trabajo realmente duro».