Ni carbón ni leña: Ingeniosa solución de esta cubana para cocinar en Cuba con apagones

Una cubana conocida en TikTok como Danara (@_danafonseca95) mostró un fogón solar portátil como su respuesta personal a los apagones que asfixian a la isla, en un video publicado el pasado lunes que acumuló más de 35,600 vistas en pocos días.

El dispositivo que presenta es un calentador solar del tipo diseñado para barbacoas, camping y actividades al aire libre, que funciona exclusivamente con luz solar concentrada y no requiere electricidad, gas ni ningún combustible.

«Solución para los apagones, miren este, qué belleza», dice la creadora al inicio del video, mientras muestra a su familia cocinando con el aparato.

Danara explica que el fogón llegó a sus manos gracias a un suscriptor de su canal de YouTube. «Sé que cuesta un poquito caro, pero bueno, estoy agradecida y toda mi familia también», reconoce, sin revelar el precio exacto del equipo.

El trasfondo del video refleja la dura realidad que enfrentan millones de cubanos: con apagones que en junio de 2026 alcanzan entre 20 y 22 horas diarias en algunas provincias, cocinar se ha convertido en un desafío cotidiano.

Las alternativas tradicionales resultan cada vez más inaccesibles. La propia Danara lo resume con claridad: «El carbón está a cuatro mil pesos, caballero, y es un salario de un cubano». El precio del carbón vegetal en Cuba oscila en el mercado informal entre 2,800 y 5,000 CUP por saco, cifra que se aproxima o supera el salario mensual promedio de 6,930 CUP.

Sobre la leña, la otra alternativa masiva, la tiktoker es directa: «Es mala para la salud, pero sabemos que acá en Cuba hay varias personas que están cocinando con ella».

El fogón solar que muestra Danara pertenece a una categoría de cocinas parabólicas portátiles comercializadas globalmente, con una potencia de hasta 2,000 W y un peso aproximado de 15 kg. Su principal limitación es que solo funciona con luz solar directa, lo que alarga los tiempos de cocción: verduras troceadas pueden tardar entre 45 y 90 minutos, y el arroz o las legumbres entre 90 y 150 minutos.

Esta solución no es un caso aislado. Los cubanos han recurrido a cocinas solares para sobrevivir los apagones con creciente frecuencia desde principios de 2026. Una tienda privada en Centro Habana vendía en mayo pasado una cocina solar parabólica por 135 dólares. En febrero, una mujer en Trinidad, Sancti Spíritus, rescató un horno solar del Período Especial de los años 90 que seguía funcionando tras 36 años. Y en junio se difundió que desde España se fabricaban cocinas solares artesanales con destino a Cuba, elaboradas con cartón, papel de aluminio y una olla oscura.

La crisis energética que empuja a estas soluciones tiene raíces estructurales: el Sistema Eléctrico Nacional opera con déficits de hasta 2,040 MW por el deterioro de las termoeléctricas, y el propio Ministerio de Energía y Minas reconoció en mayo que la generación solar fotovoltaica instalada —más de 1,300 MW— no resuelve los apagones sin baterías de almacenamiento a gran escala.

Danara cerró su video con un mensaje directo a quienes puedan costear la solución: «Si quieren ayudar a su familia, ya saben cómo: con un fogón solar».