Delegación iraní en Suiza abandona el edificio tras publicación de Trump en Truth Social

La primera jornada de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, terminó de forma abrupta este domingo cuando la delegación iraní abandonó el edificio en protesta por un mensaje publicado por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social.

Tras apenas 80 minutos de conversaciones, la agencia estatal iraní IRNA confirmó que las negociaciones «entraron en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción a causa de la publicación de un mensaje insultante del presidente estadounidense».

El detonante fue una publicación de Trump en la que amenazaba con nuevos ataques si Teherán no frenaba a sus aliados de Hezbolá en el Líbano: «Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia».

La delegación iraní estaba encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y también incluía al canciller Abás Araqchí. Qalibaf dejó claro que Irán «no negociará bajo amenazas militares» y que sus fuerzas están «listas para cualquier escenario».

La desconfianza iraní era visible incluso antes del incidente: los miembros de la delegación evitaron estrechar la mano de sus contrapartes estadounidenses y no participaron en la comparecencia inicial junto al vicepresidente JD Vance, que encabezaba la delegación de Washington, y los primeros ministros de Catar y Pakistán, mediadores del proceso.

Pese al abandono, Vance había declarado antes del incidente que hubo «grandes avances» en las horas previas y que el objetivo era «pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní».

El vicepresidente también advirtió que Teherán debe estar «dispuesto a dejar de ser un factor de inestabilidad regional y a renunciar a largo plazo a sus aspiraciones de obtener armas nucleares».

Estas conversaciones se celebraban como seguimiento del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado el 17 de junio, que establecía un alto el fuego inmediato y abría un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el fin de las hostilidades y el programa nuclear iraní.

El memorando contempla además un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares para Irán, el levantamiento de sanciones y la garantía del libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

El ambiente ya estaba cargado antes de que comenzaran las conversaciones formales. El sábado, Irán había anunciado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a ataques israelíes en el sur del Líbano, acusando a Washington de violar el acuerdo reciente.

El encuentro en Bürgenstock representaba el primer diálogo cara a cara de alto nivel entre responsables iraníes y estadounidenses en aproximadamente medio siglo, desde el inicio del conflicto armado el 28 de febrero de 2026.

Los anfitriones suizos confiaban en que el entorno discreto del complejo —accesible únicamente por una carretera y un funicular cerrados durante el encuentro— favorecería la continuación del diálogo. Sin embargo, al cierre de la jornada ninguna de las partes había confirmado si las conversaciones se retomarían ni cuándo.