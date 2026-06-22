Trump gana terreno en América Latina: casi todos los presidentes están ahora de su lado

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La victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia consolida un realineamiento político sin precedentes en América Latina: casi todos los gobiernos de la región se encuentran ahora en la órbita de Donald Trump, según un análisis de CNN en Español publicado este lunes.

El preconteo de la Registraduría Nacional otorgó a De la Espriella el 49,65% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con una diferencia de aproximadamente 250,000 sufragios. Si el escrutinio definitivo confirma ese resultado, Colombia se sumará a una cadena de triunfos favorables al trumpismo: Nasry Asfura ganó en Honduras con apoyo explícito de la Casa Blanca, el oficialismo aliado de Washington mantuvo el poder en Costa Rica y el ultraderechista José Antonio Kast venció a la izquierda en Chile.

El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a De la Espriella por teléfono horas después del cierre de urnas y publicó en X: «La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir».

La estrategia de Trump en la región combina presión coercitiva —guerra arancelaria, ofensiva migratoria, despliegue militar en el Caribe— con incentivos bilaterales directos que han reconfigurado las alianzas del subcontinente.

El bloque más visible de esta arquitectura es el Escudo de las Américas, cuyo primer foro se celebró el 7 de marzo en Miami con la participación de 12 países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana y el presidente electo de Chile.

Entre los aliados más consolidados de Trump destacan Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador.

Milei, a quien Trump calificó como su «presidente favorito» y sobre quien llegó a decir «lo amo porque él ama a Trump, amo a todo el que me ama», firmó en 2026 un Acuerdo de Comercio en Inversión Recíproca, un acuerdo de patrullaje conjunto del Atlántico Sur y avanzó en negociaciones sobre litio. Argentina acompaña a Washington en cada votación en la ONU.

Bukele fortaleció su rol como socio clave en la agenda migratoria al aceptar deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Las deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador se duplicaron en los primeros meses de 2026 respecto al mismo período del año anterior.

Noboa, que visitó Mar-a-Lago antes del balotaje de 2025, mantiene operativos conjuntos contra el crimen organizado con asistencia tecnológica y de inteligencia estadounidense.

La analista Mónica Hirst, doctora en Estudios Estratégicos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, advierte que esta dinámica no responde a una estrategia definida: «El MAGA se mueve por impulsos», explicó a CNN, añadiendo que «cada vínculo es único, cada relación se negocia de manera directa, sin marcos colectivos».

El mensaje de Hegseth desde Guantánamo el 11 de junio —«Estamos recuperando nuestro hemisferio»— resume la doctrina que Washington proyecta sobre la región, en un contexto de creciente tensión con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La gran incógnita del ciclo electoral es Brasil, donde Lula da Silva busca la reelección frente a Flavio Bolsonaro, respaldado por la Casa Blanca. Una encuesta de mayo de 2026 los situaba en 42% y 41% respectivamente. Si el Partido de los Trabajadores pierde en octubre, Claudia Sheinbaum en México quedaría prácticamente sin aliados ideológicos en toda la región.