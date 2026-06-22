Marco Rubio felicita a Abelardo de la Espriella: «Los mejores días de Colombia están por venir»

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó por teléfono este domingo a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta presidencial de Colombia, según el preconteo de la Registraduría Nacional que lo coloca como presidente electo.
Rubio publicó el mensaje en su cuenta de X pocas horas después del cierre de urnas: «La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir».
La felicitación llega mientras la derecha se impone en Colombia con una victoria más ajustada de lo previsto: De la Espriella acumuló 12,941,992 votos, equivalentes al 49.65%, frente al 48.70% de Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, con una diferencia de apenas unos 250,000 sufragios.
Las encuestas anticipaban una ventaja de entre cinco y siete puntos porcentuales para el ganador, pero el resultado final resultó mucho más estrecho, lo que tensó la noche electoral.
El propio De la Espriella se pronunció con tono conciliador: «Vamos a aceptar los resultados, somos unos demócratas, pese a que no pudimos ir a varias regiones del país y con un presidente y ministros haciendo campaña».
Cepeda terminó reconociendo el resultado preliminar esa misma noche, mientras que el presidente saliente Gustavo Petro se negó a avalar el preconteo y denunció «muchas irregularidades», cuestionando formularios E-14 sin firmas de jurados —una actitud que ya había adoptado tras la primera vuelta del 31 de mayo, sin precedentes en la historia democrática colombiana.
La Misión de Observación Electoral de la OEA, en cambio, declaró que la jornada transcurrió «sin alteraciones de orden público» e instó a los líderes a aceptar pacíficamente los resultados.
El escrutinio oficial comenzará este lunes en las comisiones escrutadoras, y De la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Petro.
La felicitación de Rubio subraya el alineamiento estratégico entre Washington y el presidente electo colombiano. De la Espriella, abogado penalista sin experiencia previa en cargos públicos, ha propuesto un «segundo Plan Colombia» con apoyo militar estadounidense basado en drones e inteligencia artificial, además del aislamiento diplomático de los regímenes de Cuba y Venezuela —países con los que Petro mantuvo relaciones estrechas durante su mandato.
El respaldo de la administración Trump no es nuevo: el 2 de junio, Donald Trump expresó su «respaldo total y absoluto» a De la Espriella en Truth Social, calificándolo de líder «inteligente, fuerte y decidido».
El perfil del presidente electo ha sido comparado con el de Javier Milei, Nayib Bukele y el propio Trump, y su llegada al poder representa un giro radical en la política exterior colombiana hacia una alianza más estrecha con Washington y una postura de confrontación con los gobiernos de izquierda de la región.
Preguntas frecuentes sobre la elección presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Abelardo de la Espriella y cuál es su perfil político?
Abelardo de la Espriella es un abogado penalista y empresario sin experiencia previa en cargos públicos, que ha sido electo presidente de Colombia. Su perfil político se caracteriza por una postura de ultraderecha y un enfoque de mano dura contra el crimen. Es conocido por su admiración hacia Donald Trump y su propuesta de un "segundo Plan Colombia" con apoyo militar estadounidense. Su victoria representa un giro radical hacia la derecha en la política colombiana.
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¿Cuál fue la reacción de Gustavo Petro ante los resultados electorales?
El presidente saliente Gustavo Petro se negó a reconocer los resultados del preconteo electoral que dieron la victoria a Abelardo de la Espriella, alegando "muchas irregularidades" en el proceso. Petro denunció la falta de firmas en formularios electorales y otras irregularidades, y llamó a esperar el escrutinio oficial para determinar al ganador legítimo.
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¿Qué implicaciones tiene la elección de De la Espriella para la política exterior de Colombia?
La elección de Abelardo de la Espriella implica un alineamiento más estrecho con Estados Unidos y una postura de confrontación con los gobiernos de izquierda en la región, como los de Cuba y Venezuela. Su propuesta de un "segundo Plan Colombia" y el aislamiento diplomático de estos regímenes indican un cambio significativo en la política exterior colombiana.
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¿Cómo fue el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella durante las elecciones?
Donald Trump expresó su "respaldo total y absoluto" a Abelardo de la Espriella durante su campaña electoral a través de su plataforma Truth Social. Trump calificó a De la Espriella como un líder "inteligente, fuerte y decidido", y su apoyo reflejó un interés por fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos bajo un gobierno pro-Trump.
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¿Qué propuso Abelardo de la Espriella para la relación entre Cuba y Estados Unidos?
Abelardo de la Espriella propuso que Cuba se convierta en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, similar a Puerto Rico, como una forma de reconstruir la isla tras décadas de comunismo. Esta propuesta forma parte de su enfoque geopolítico para debilitar la influencia de Cuba como "la cabeza del comunismo en América Latina".
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.