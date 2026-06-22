Marco Rubio felicita a Abelardo de la Espriella: «Los mejores días de Colombia están por venir»

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó por teléfono este domingo a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta presidencial de Colombia, según el preconteo de la Registraduría Nacional que lo coloca como presidente electo.

Rubio publicó el mensaje en su cuenta de X pocas horas después del cierre de urnas: «La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir».

La felicitación llega mientras la derecha se impone en Colombia con una victoria más ajustada de lo previsto: De la Espriella acumuló 12,941,992 votos, equivalentes al 49.65%, frente al 48.70% de Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, con una diferencia de apenas unos 250,000 sufragios.

Las encuestas anticipaban una ventaja de entre cinco y siete puntos porcentuales para el ganador, pero el resultado final resultó mucho más estrecho, lo que tensó la noche electoral.

El propio De la Espriella se pronunció con tono conciliador: «Vamos a aceptar los resultados, somos unos demócratas, pese a que no pudimos ir a varias regiones del país y con un presidente y ministros haciendo campaña».

Cepeda terminó reconociendo el resultado preliminar esa misma noche, mientras que el presidente saliente Gustavo Petro se negó a avalar el preconteo y denunció «muchas irregularidades», cuestionando formularios E-14 sin firmas de jurados —una actitud que ya había adoptado tras la primera vuelta del 31 de mayo, sin precedentes en la historia democrática colombiana.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, en cambio, declaró que la jornada transcurrió «sin alteraciones de orden público» e instó a los líderes a aceptar pacíficamente los resultados.

El escrutinio oficial comenzará este lunes en las comisiones escrutadoras, y De la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026, poniendo fin a cuatro años de gobierno de Petro.

La felicitación de Rubio subraya el alineamiento estratégico entre Washington y el presidente electo colombiano. De la Espriella, abogado penalista sin experiencia previa en cargos públicos, ha propuesto un «segundo Plan Colombia» con apoyo militar estadounidense basado en drones e inteligencia artificial, además del aislamiento diplomático de los regímenes de Cuba y Venezuela —países con los que Petro mantuvo relaciones estrechas durante su mandato.

El respaldo de la administración Trump no es nuevo: el 2 de junio, Donald Trump expresó su «respaldo total y absoluto» a De la Espriella en Truth Social, calificándolo de líder «inteligente, fuerte y decidido».

El perfil del presidente electo ha sido comparado con el de Javier Milei, Nayib Bukele y el propio Trump, y su llegada al poder representa un giro radical en la política exterior colombiana hacia una alianza más estrecha con Washington y una postura de confrontación con los gobiernos de izquierda de la región.