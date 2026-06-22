Mundial 2026: Francia quiere imponer su jerarquía ante Irak

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Francia e Irak se miden este lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo inédito entre ambas selecciones. Los galos llegan como favoritos absolutos y con la clasificación a los dieciseisavos de final en la mira.

Los Bleus debutaron con una victoria 3-1 ante Senegal, con doblete de Kylian Mbappé y gol de Bradley Barcola. Irak, en cambio, cayó 1-4 ante Noruega en su estreno, aunque Aymen Hussein anotó el único tanto iraquí. Tras esa primera jornada, Francia y Noruega comparten el liderato del grupo con tres puntos, mientras Senegal e Irak no han sumado.

Uno de los focos del partido estará en Mbappé. Si el delantero del Real Madrid participa en el encuentro, alcanzará las 100 apariciones con la selección absoluta francesa, una marca al alcance de muy pocos en la historia del país. Además, el atacante acumula 14 goles en Copas del Mundo y solo tres futbolistas lo superan en el palmarés histórico del torneo: Miroslav Klose y Lionel Messi, con 16 cada uno, y Ronaldo Nazário, con 15.

Otro nombre propio en el bando francés es Michael Olise. El extremo ha participado directamente en cuatro goles en sus dos últimos partidos internacionales —tres tantos y una asistencia—, igualando en apenas dos encuentros toda la producción ofensiva que había acumulado en sus diez apariciones previas con la selección.

Los antecedentes históricos de Francia en el Grupo I ante selecciones de Asia Occidental son favorables: goleó 4-1 a Kuwait en España 1982 y 4-0 a Arabia Saudí en Francia 1998. Sin embargo, los Bleus llegan con una advertencia estadística: tras permanecer invictos en sus primeros 13 enfrentamientos ante rivales asiáticos, perdieron los dos más recientes por 1-0, ante China y Japón respectivamente.

Del lado iraquí, la historia pesa. La selección regresa a un Mundial tras 40 años de ausencia —desde México 1986— y ha perdido los cuatro partidos mundialistas que ha disputado hasta la fecha. Una derrota este lunes la convertiría en la primera nación asiática en caer en sus cinco primeros encuentros históricos en el torneo.

No obstante, Irak llega con señales de progreso. Ha ganado dos de sus cuatro partidos más recientes ante selecciones europeas, igualando las victorias que había logrado en los 16 enfrentamientos anteriores contra rivales del continente. Aymen Hussein, por su parte, tiene la oportunidad de convertirse en el tercer futbolista asiático en marcar en sus dos primeras apariciones mundialistas, una lista en la que solo figuran Fuad Anwar, de Arabia Saudí, y Junichi Inamoto, de Japón.

En paralelo, también este lunes se disputará el otro partido del Grupo I: Noruega vs. Senegal, a las 20:00 hora de Cuba en el MetLife Stadium, lo que convierte la jornada en una definición anticipada de posiciones en el grupo más valioso del torneo, con plantillas que suman 2,624.95 millones de euros.

La lógica apunta a Francia, pero los Mundiales han demostrado una y otra vez que las sorpresas siempre están al acecho.