Egipto vence a Nueva Zelanda (3-1) y logra su primera victoria en Mundiales

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Egipto escribió historia este domingo en el BC Place de Vancouver: derrotó a Nueva Zelanda 3-1 en la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026 y consiguió su primer triunfo en una Copa del Mundo tras siete partidos sin lograrlo en sus tres participaciones anteriores.

Los Faraones arrancaron el partido en desventaja. F. Surman abrió el marcador para Nueva Zelanda en el minuto 15 con un remate que dejó sin respuesta al portero egipcio. El primer tiempo cerró con ese marcador adverso, aunque Egipto acumuló señales de que la segunda mitad sería diferente.

La reacción llegó con claridad tras el descanso. Mostafa Ziko empató en el 58' con un disparo que no dio opción al guardameta neozelandés. Solo nueve minutos después, Mohamed Salah puso el 2-1 con un tanto que encendió al equipo. El partido quedó sentenciado en el 82' cuando Trezeguet, recién ingresado desde el banco en el minuto 76, marcó el tercero para cerrar la cuenta.

Las estadísticas reflejaron el dominio egipcio: 56% de posesión frente al 44% de Nueva Zelanda, 19 tiros contra nueve y siete remates a puerta por cuatro. Los neozelandeses cometieron 14 faltas por ocho de los africanos, y acumularon dos tarjetas amarillas —Singh en el 20' y McCowatt en el 34'— frente a una de Egipto.

El peso histórico del resultado es considerable. Los Faraones habían disputado Mundiales en 1934, 1990 y 2018 sin ganar un solo partido: cero victorias, dos empates y cinco derrotas. En 2018, con Salah como figura principal, se fueron sin puntos. En 2026, el equipo llegó tras empatar 1-1 con Bélgica en la jornada inaugural, y este triunfo los catapulta a la cima del grupo.

Con el resultado, el Grupo G queda con Egipto líder con cuatro puntos, seguido de Irán y Bélgica con dos cada uno —empataron 0-0 este mismo domingo en el SoFi Stadium— y Nueva Zelanda en cuarta posición con un punto y en situación de eliminación según la clasificación parcial.

La última jornada del grupo se disputará el 26 de junio: Egipto medirá fuerzas con Irán en el Lumen Field de Seattle, mientras Nueva Zelanda recibirá a Bélgica en Vancouver. Los Faraones llegan como líderes y con opciones reales de sellar su pase a octavos de final.