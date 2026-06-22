Grupo H del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Tras dos jornadas el Grupo H en el Mundial 2026: España manda con autoridad y solo una sorpresa mayúscula la dejaría fuera. Uruguay, la sorprendente Cabo Verde y Arabia Saudita, por su parte, tienen todavía posibilidades de avanzar, dejando el grupo muy abierto.

Lo que dejaron las dos primeras jornadas

El arranque del grupo fue una sorpresa. El 15 de junio, España no pudo perforar el bloque de Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y firmó un empate sin goles que generó alarmas pese a acumular 74% de posesión y 25 remates. Para los isleños, ese punto fue histórico: el primero en una Copa del Mundo en su debut absoluto. En el otro partido de la jornada, Arabia Saudita y Uruguay se repartieron los puntos con un 1-1 en Miami Gardens.

Este domingo la película cambió. España se desquitó con una goleada 4-0 ante Arabia Saudita en Atlanta: Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 10, Mikel Oyarzabal firmó un doblete en los minutos 21 y 24, y un autogol de Hassan Al Tambakti en el 49' cerró la cuenta. La Roja dominó con 67% de posesión y 22 tiros, y acumula cuatro goles a favor y ninguno en contra en el torneo.

En paralelo, Uruguay y Cabo Verde protagonizaron el partido más vibrante del grupo: 2-2 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Kevin Pina adelantó a los isleños en el minuto 20, Maximiliano Araujo igualó para Uruguay en el 43', Agustín Canobbio puso el 2-1 en el 50' y Hélio Varela rescató el empate para Cabo Verde alrededor del minuto 60.

La tabla tras dos jornadas

España lidera con 4 puntos y una diferencia de goles de +4. Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo y tercer puesto con 2 puntos cada uno y diferencia de goles en cero. Arabia Saudita cierra con 1 punto y DG de -4.

Los escenarios para la jornada 3

Los cuatro equipos juegan en simultáneo el viernes 27 de junio a las 20:00 hora de Cuba: Cabo Verde vs. Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston (19:00 hora de sede), y Uruguay vs. España en el Estadio Akron de Guadalajara (18:00 hora de sede). El formato simultáneo es el estándar de la FIFA para evitar acuerdos entre selecciones.

España llega sin presión de clasificación, pero con el liderato en juego. Una victoria o un empate ante Uruguay le garantiza el primer puesto; una derrota podría cederle el liderato a la Celeste si los uruguayos ganan.

Uruguay necesita al menos no perder para asegurar el segundo puesto. Si gana, termina primero. Si pierde, depende de lo que hagan Cabo Verde y Arabia Saudita.

Cabo Verde tiene el escenario más apasionante: si vence a Arabia Saudita puede llegar a 5 puntos, lo que le abriría incluso la puerta del liderato del grupo si España cae ante Uruguay. Más allá de eso, una victoria reforzaría su candidatura como mejor tercero frente a los otros grupos del torneo.

Arabia Saudita está obligada a ganar para apurar sus opciones, pero una derrota uruguaya combinada con una victoria suya ante Cabo Verde le abriría la segunda plaza.