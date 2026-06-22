Mundial 2026: el sorprendente Cabo Verde logra su segundo empate a costa de Uruguay

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Cabo Verde volvió a demostrar por qué es la revelación del Mundial 2026: este domingo empató 2-2 con Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens y suma ya dos puntos en su debut histórico en una Copa del Mundo, igualando en la tabla a la Celeste.

El partido arrancó con una sorpresa temprana. K. Lenini abrió el marcador en el minuto 21 para los africanos, que plantaron cara a un Uruguay con mayor posesión pero sin claridad en el área. La respuesta charrúa llegó en los últimos compases del primer tiempo: M. Araujo empató en el 44' y A. Canobbio dio la vuelta al marcador en el 45', dejando el 2-1 al descanso.

La segunda mitad cambió de guion con los movimientos del banquillo de Cabo Verde. En el minuto 58, el técnico realizó dos sustituciones simultáneas, y apenas tres minutos después el recién ingresado H. Varela firmó el 2-2 con un gol que sacudió el estadio.

Uruguay intentó recuperar la ventaja, pero el VAR le negó un tercer tanto a Araujo en el 68' por fuera de juego. Los ingresos de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz en el 70' no lograron romper la resistencia africana, y el marcador no se movió hasta el pitido final.

Las estadísticas reflejan el dominio uruguayo sin recompensa: 66% de posesión, 16 tiros y 11 córners frente a los siete disparos y tres córners de Cabo Verde. Sin embargo, ambos equipos terminaron con dos remates a puerta, lo que resume la eficacia de los isleños ante la imprecisión rival.

Con este resultado, el Grupo H queda con España al frente con cuatro puntos tras su goleada 4-0 a Arabia Saudita en la misma jornada. Uruguay y Cabo Verde comparten el segundo y tercer puesto con dos puntos cada uno, mientras Arabia Saudita queda prácticamente eliminada con uno.

Cabo Verde figura como mejor tercero provisional, lo que le mantiene con opciones reales de clasificarse a octavos de final. Para la selección africana, que debutó en el Mundial con un empate 0-0 ante España el 15 de junio, acumular cuatro puntos en dos partidos sin perder sería impensable antes del torneo.

La última jornada del Grupo H se disputará el 26 de junio: Cabo Verde se medirá a Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston, mientras Uruguay buscará el pase ante España en el Estadio Akron.