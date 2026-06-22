Ariel Hidalgo: Un millón en las calles derrocaría al régimen

El escritor y exprisionero político cubano Ariel Hidalgo afirmó en una entrevista con Tania Costa que una movilización de un millón de personas en las calles de Cuba sería suficiente para derrocar al régimen, y llamó a que el pueblo protagonice un cambio pacífico similar al que acabó con el comunismo en Polonia.

«Lo que yo quisiera es que la ciudadanía el pueblo llevara a cabo un nuevo 11 de julio pero lo más pacífico posible", dijo Hidalgo, quien cumplió ocho años de prisión por escribir un manuscrito crítico con la dictadura cubana.

«Si yo pudiera, si se realizara lo que yo quisiera, es que se hiciera un millón de personas en la calle... nadie soporta eso», añadió.

El intelectual, radicado en Miami, invocó el ejemplo del movimiento polaco Solidaridad para respaldar su argumento: «Lo hicieron los polacos: salió un millón de personas a las calles y se derrumbó el régimen comunista». Aclaró, sin embargo, que los polacos no pudieron tomar el poder directamente porque «en las fronteras estaban las tropas rusas en aquel momento, en el año 81».

Hidalgo trazó una comparación directa con las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores desde el Maleconazo de 1994, para argumentar que una nueva movilización tendría una escala mucho mayor: «En Cuba, si la gente se lanza a las calles, no van a ser los miles que salieron cuando el 11 de julio, van a ser cientos de miles».

El exprisionero político reconoció la profunda desesperanza que atraviesa la población cubana y admitió que muchos compatriotas están dispuestos a aceptar cualquier salida, incluso una intervención militar extranjera: «En este momento hay una desesperanza tan grande en el pueblo de Cuba que prefiere cualquier cosa que llegue. Si vienen los marines y entran a Cuba, aunque destruyan lo que destruyan, que eso lo prefieren así, porque la situación que hay es tan grande».

Pese a comprender ese sentimiento, Hidalgo fue explícito en su rechazo a esa vía: «Yo quisiera eso y no una intervención militar».

El escritor identificó la precariedad extrema como el principal obstáculo para una movilización masiva en este momento: «Hay tantas penurias en la calle que la gente, los padres, piensan más en buscar comida para sus hijos que en salir a las calles». Aun así, subrayó que la resistencia no ha desaparecido: «Y con todo y eso están saliendo».

Hidalgo también mencionó que mantiene redes de apoyo hacia el interior de la isla: «Nosotros tenemos un grupo de personas que envían para ayudar a la gente dentro de Cuba».

El intelectual, cofundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos —considerada la primera organización de derechos humanos surgida dentro de Cuba—, fue condenado en 1981 a ocho años de prisión por su manuscrito «Cuba, el Estado Marxista y la Nueva Clase», en el que denunciaba la formación de una nueva casta burocrática privilegiada dentro del sistema comunista. La sentencia ordenaba destruir sus obras «mediante el fuego». Fue liberado en 1988 tras una campaña internacional y emigró a Estados Unidos.

Su ideal para Cuba quedó resumido en una sola frase: «Lo que yo quisiera es que la ciudadanía, el pueblo, llevara a cabo un nuevo 11 de julio, pero lo más pacífico posible».