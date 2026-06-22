Alain Pérez alza la voz por Cuba: «Me sumo al dolor de mi pueblo y denuncio»

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El músico cubano Alain Pérez se unió a la indignación que sacude las redes sociales tras la imagen de una niña pequeña durmiendo boca abajo en el suelo de baldosas de su casa, ante el calor insoportable provocado por los apagones. «Me sumo al dolor mi pueblo y denuncio! Súmate +», escribió el artista al compartir la publicación original en Facebook.

Redes sociales / Alain Pérez

La foto la publicó Renato Miguel García Granado, padre de la pequeña, junto a una denuncia directa contra la Empresa Eléctrica de La Habana y el régimen. «Esa que ven en la foto es mi hija. Yo no la puse a dormir en el piso y nunca lo haré. Fue ella solita tratando de buscar algo frío para dormir. ¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», preguntó.

García Granado no se limitó a la imagen. En su publicación dejó claro que no piensa callarse: «Voy a seguir denunciando a la Empresa Eléctrica de La Habana, al Gobierno de Cuba, y a todos los que le hacen y puedan hacer daño a mi familia y sobre todo a mis hijos, no me importa que se aburran con las publicaciones, no me importa que solo la vean 4 personas, no me importa lo que me pueda pasar a mí, lo que sí no voy a permitir es el sufrimiento innecesario de mis bebés».

La escena ocurre en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. El sábado, la Unión Eléctrica reportó una afectación estimada de 1,600 MW al mediodía y una previsión de 2,075 MW en el pico nocturno, con apenas 1,035 MW disponibles frente a una demanda de 3,050 MW. En varios barrios de La Habana, los apagones alcanzaban entre 20 y 24 horas diarias.

El calor extremo convierte esas horas sin electricidad en una amenaza directa para los más vulnerables. El 13 de junio, Pinar del Río registró un récord histórico de 37,6 °C, y el Instituto de Meteorología anticipó un verano «extremadamente caluroso». El sistema eléctrico ha sufrido al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses, incluido un apagón nacional el 16 de marzo de 2026.

No es la primera vez que Pérez alza la voz ante la situación de Cuba. En julio de 2021, durante las protestas del 11J, condenó la represión del régimen con las palabras: «¡Viva Cuba libre! todo lo que soy se lo debo a mi pueblo, a mi gente. Por respeto a mis padres, condeno rotundamente esta gran injusticia».

Su pronunciamiento llega en un momento de rechazo generalizado a las 176 reformas económicas anunciadas por Miguel Díaz-Canel el 12 de junio y respaldadas por Raúl Castro el 17 de junio, que la población considera insuficientes ante el sufrimiento cotidiano.

García Granado, por su parte, resumió con una frase la distancia entre quienes gobiernan y quienes padecen: «Abandonen el país con sus millones pero déjennos salir adelante, nadie se merece esto por Dios».