«Fue ella solita buscando algo frío»: Padre estalla contra el régimen tras ver a su hija dormir en el piso

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Una fotografía de una niña pequeña durmiendo boca abajo en el piso de baldosas de su casa, descalza y con una camiseta morada, se convirtió este sábado en el símbolo más doloroso de la crisis eléctrica que destruye la vida cotidiana de los cubanos.
Su padre, Renato Miguel García Granado, la publicó en Facebook junto a un mensaje de rabia dirigido directamente a la Empresa Eléctrica de La Habana y otras instituciones del Estado.
«Esa que ven en la foto es mi hija. Yo no la puse a dormir en el piso y nunca lo haré. Fue ella solita tratando de buscar algo frío para dormir. ¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», escribió García Granado, quien añadió que está de acuerdo con una intervención y que no cree en las instituciones del régimen.
«Métanse sus nuevas políticas por el ano, porque mientras todas sus familias descansan bien, mi hija se va solita para el piso para refrescar», concluyó.
La publicación llegó en uno de los peores momentos del colapso energético cubano. Este sábado, la Unión Eléctrica reportó una afectación estimada de 1,600 MW al mediodía y una previsión de 2,075 MW en el pico nocturno, sobre una demanda de aproximadamente 3,050 MW con apenas 1,035 MW disponibles.
En La Habana, los apagones alcanzan entre 20 y 24 horas diarias en varios barrios. El 18 de junio, la propia Empresa Eléctrica de La Habana reconoció que «no ha sido posible cumplir con el horario programado por déficit».
El calor extremo convierte la situación en una trampa sin salida.
El 13 de junio, Pinar del Río registró un récord histórico de 37.6 °C, y el Instituto de Meteorología anticipó un verano «extremadamente caluroso» con máximas por encima de la media histórica. Sin electricidad, sin ventiladores ni aire acondicionado, familias enteras han optado por dormir en portales y pasillos para escapar del calor.
El caso de la hija de García Granado no es aislado.
El mismo sábado se conoció el testimonio de otro padre cuyos dos hijos dormían en el portal tras más de 24 horas sin electricidad. El 3 de junio, una madre relató haber pasado 30 horas de apagón con sus hijos sin poder descansar. Y el 2 de junio, una niña llevaba tres noches sin poder dormir por el calor y los apagones.
La publicación del padre generó una avalancha de reacciones. Un usuario que también es padre escribió: «¿Sabes qué es patria? Patria es tu hija, son los míos, son los de todos. Por esto y por ellos, abajo todo». Una madre expresó: «Cada vez que veo estas cosas se me aprieta el pecho. ¿Hasta cuándo, Dios mío?».
Otra comentó: «Así mismo se pueden meter sus medidas por el ojo del ano, mientras el pueblo sigue sufriendo, incluyendo mis hijos. Abajo este gobierno que tiene pasando tanto trabajo a un país entero».
Varios comentarios rechazaron explícitamente el paquete de 176 reformas económicas que Díaz-Canel anunció el 12 de junio —respaldadas por Raúl Castro el 17 de junio— como irrelevantes ante el sufrimiento diario. «Estas medidas no traen nada bueno para nosotros, solo tratan de mantener el poder», escribió una usuaria.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reconocido que la situación energética cubana es «aguda, crítica y extremadamente tensa», mientras el sistema eléctrico acumula al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
Cuba está atravesando una de las peores crisis eléctricas de su historia reciente. Los apagones son prolongados y frecuentes, con cortes de hasta 20 a 24 horas diarias en ciudades como La Habana. La capacidad de generación eléctrica es insuficiente para satisfacer la demanda, lo que afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones han llevado a los cubanos a buscar desesperadamente maneras de sobrellevar el calor y la falta de electricidad, como dormir en portales o pasillos. El impacto psicológico es severo, con altos niveles de depresión y ansiedad documentados en la población. Además, la falta de electricidad impide el uso de ventiladores y la conservación de alimentos y medicamentos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis eléctrica?
El gobierno ha anunciado reformas económicas y actividades culturales como el cine móvil, pero estas medidas son consideradas insuficientes por la población. La gente exige soluciones concretas, como un suministro eléctrico más estable. Las críticas hacia las autoridades son frecuentes, acusándolas de no abordar las causas estructurales de la crisis.
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¿Qué consecuencias tiene la falta de electricidad para la salud en Cuba?
La falta de electricidad afecta gravemente la salud pública, con medicamentos que requieren refrigeración echándose a perder, y un aumento en enfermedades transmitidas por mosquitos debido a la imposibilidad de usar ventiladores o aire acondicionado. Además, el impacto psicológico es significativo, con una alta incidencia de depresión y ansiedad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.