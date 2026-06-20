«Fue ella solita buscando algo frío»: Padre estalla contra el régimen tras ver a su hija dormir en el piso

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Una fotografía de una niña pequeña durmiendo boca abajo en el piso de baldosas de su casa, descalza y con una camiseta morada, se convirtió este sábado en el símbolo más doloroso de la crisis eléctrica que destruye la vida cotidiana de los cubanos.

Su padre, Renato Miguel García Granado, la publicó en Facebook junto a un mensaje de rabia dirigido directamente a la Empresa Eléctrica de La Habana y otras instituciones del Estado.

«Esa que ven en la foto es mi hija. Yo no la puse a dormir en el piso y nunca lo haré. Fue ella solita tratando de buscar algo frío para dormir. ¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», escribió García Granado, quien añadió que está de acuerdo con una intervención y que no cree en las instituciones del régimen.

«Métanse sus nuevas políticas por el ano, porque mientras todas sus familias descansan bien, mi hija se va solita para el piso para refrescar», concluyó.

La publicación llegó en uno de los peores momentos del colapso energético cubano. Este sábado, la Unión Eléctrica reportó una afectación estimada de 1,600 MW al mediodía y una previsión de 2,075 MW en el pico nocturno, sobre una demanda de aproximadamente 3,050 MW con apenas 1,035 MW disponibles.

Captura de Facebook

En La Habana, los apagones alcanzan entre 20 y 24 horas diarias en varios barrios. El 18 de junio, la propia Empresa Eléctrica de La Habana reconoció que «no ha sido posible cumplir con el horario programado por déficit».

El calor extremo convierte la situación en una trampa sin salida.

El 13 de junio, Pinar del Río registró un récord histórico de 37.6 °C, y el Instituto de Meteorología anticipó un verano «extremadamente caluroso» con máximas por encima de la media histórica. Sin electricidad, sin ventiladores ni aire acondicionado, familias enteras han optado por dormir en portales y pasillos para escapar del calor.

El caso de la hija de García Granado no es aislado.

El mismo sábado se conoció el testimonio de otro padre cuyos dos hijos dormían en el portal tras más de 24 horas sin electricidad. El 3 de junio, una madre relató haber pasado 30 horas de apagón con sus hijos sin poder descansar. Y el 2 de junio, una niña llevaba tres noches sin poder dormir por el calor y los apagones.

La publicación del padre generó una avalancha de reacciones. Un usuario que también es padre escribió: «¿Sabes qué es patria? Patria es tu hija, son los míos, son los de todos. Por esto y por ellos, abajo todo». Una madre expresó: «Cada vez que veo estas cosas se me aprieta el pecho. ¿Hasta cuándo, Dios mío?».

Otra comentó: «Así mismo se pueden meter sus medidas por el ojo del ano, mientras el pueblo sigue sufriendo, incluyendo mis hijos. Abajo este gobierno que tiene pasando tanto trabajo a un país entero».

Varios comentarios rechazaron explícitamente el paquete de 176 reformas económicas que Díaz-Canel anunció el 12 de junio —respaldadas por Raúl Castro el 17 de junio— como irrelevantes ante el sufrimiento diario. «Estas medidas no traen nada bueno para nosotros, solo tratan de mantener el poder», escribió una usuaria.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reconocido que la situación energética cubana es «aguda, crítica y extremadamente tensa», mientras el sistema eléctrico acumula al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses.