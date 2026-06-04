Alain Pérez sobre el reparto cubano: "No ofrece nada interesante, pero mueve masa"

El músico cubano Alain Pérez ofreció una opinión matizada sobre el reparto cubano en un video publicado por la cuenta de Instagram ENRUMBAO, dedicada a salsa y timba, en el que reconoció las limitaciones técnicas del género pero admitió su innegable poder para conectar con las nuevas generaciones.

«El reparto no ofrece nada interesante, es una tendencia, es un género ligero, no ofrece técnicamente y no es nada complicado», afirmó Pérez en el clip, que fue publicado el miércoles y generó cientos de reacciones entre los seguidores del espacio.

Sin embargo, el músico fue claro al distinguir entre el valor artístico del género y su eficacia como fenómeno de masas: «El movimiento, como rastra un lenguaje, y nace de la juventud conecta, conecta y de la juventud mueve masa, mi hermano, y eso no hay quien lo pare».

La declaración resume una postura que muchos músicos de formación académica comparten en privado pero rara vez expresan con tanta franqueza: el reparto puede ser técnicamente sencillo, pero su capacidad de movilizar a los jóvenes lo convierte en un fenómeno cultural que no puede ignorarse.

El único punto en que Pérez se mostró abiertamente crítico fue el de las letras obscenas y groseras que caracterizan a algunos exponentes del género: «Lo que sí no me gusta del reparto es la grosería, estoy de acuerdo con eso, lo he dicho mil veces».

Esta posición no es nueva para él; el propio músico reconoció haberla expresado en múltiples ocasiones, lo que sugiere una línea coherente en su pensamiento sobre los límites del lenguaje en la música popular.

El reparto cubano es un género urbano nacido alrededor de 2007 en los barrios populares de La Habana, especialmente en Arroyo Naranjo, que fusiona reggaetón con timba, rumba y guaguancó.

Sus pioneros fueron Elvis Manuel y Chocolate MC, y en 2025-2026 vive su mayor expansión internacional, con Oniel «Bebeshito» como figura central y referente del género dentro y fuera de Cuba.

El debate sobre el reparto ha generado controversias recurrentes. En agosto de 2025, el productor Roberto Ferrante desató una fuerte polémica al afirmar que Bebeshito era «más grande» que Celia Cruz y Benny Moré, una comparación que encendió el debate sobre el valor artístico del género frente a los grandes nombres de la música cubana.

También han surgido disputas sobre la apropiación del género entre artistas como El Uniko, Dale Pututi y Alexander Delgado, de Gente de Zona.

Alain Pérez, formado en el Conservatorio Manuel Saumell y graduado de la Escuela Nacional de Arte, pasó por Irakere y fue director musical de Isaac Delgado, lo que da especial peso a su análisis de un género de raíz popular y técnica sencilla.

Su álbum «Bingo» (2025) fue nominado al Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical, con colaboraciones de Tito Nieves, Luis Enrique y Gilberto Santa Rosa, lo que lo sitúa en las antípodas estéticas del reparto pero no le impide reconocer su fuerza cultural.