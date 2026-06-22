Las UMAP: Despertaban a las 4:00 am y trabajaban hasta desmayarse

El escritor y expreso político cubano Ariel Hidalgo describió en entrevista a CiberCuba las condiciones de trabajo forzado que vivió en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), los campos creados por el régimen de Fidel Castro en 1965 donde fue recluido cuando tenía apenas 20 años.

Hidalgo relató que la jornada comenzaba antes del amanecer: «En las UMAP te despertaban a las cuatro de la mañana, te daban un pedacito de pan, un poquito de leche y entonces te hacían caminar kilómetros, muchos kilómetros, que cuando ya tú llegabas al campo de caña era ya de día, empezaba a amanecer».

La rutina se extendía sin pausa hasta la noche. «Ahí estábamos trabajando hasta que empezaba a anochecer. O sea que casi nunca veíamos el campamento. Casi nunca lo veíamos de día, sino de noche», afirmó.

Dentro del cañaveral, las condiciones eran asfixiantes. Según Hidalgo, no corría el aire y el ritmo de trabajo no admitía descanso: «Cuando tú terminabas un surco inmediatamente sin levantar la cabeza tenías que entrar al otro surco».

A la extenuación física se sumaba la escasez de agua. «El hambre por un lado y la sed por otro, sobre todo la sed era terrible», recordó. La cantimplora se agotaba rápidamente y los internos terminaban bebiendo de charcos. «Había un charco que era un charco que dices bueno, está infectado. Pero como no había agua, los tomábamos», señaló.

Las consecuencias al regresar al campamento eran graves: «Mucha gente cuando llegaba del trabajo al campamento llegaba a tomar agua y se desmayaban. Mucha gente quedaba desmayada».

El deterioro físico dejaba marcas permanentes. «Hubo personas que por la situación general que teníamos ahí se quedaron completamente calvos. Y otros se quedaron, de pronto gente que no tenían tantas canas, se volvieron canosos», describió Hidalgo.

Las UMAP funcionaron entre noviembre de 1965 y julio de 1968, principalmente en la provincia de Camagüey. Según distintas estimaciones, pasaron por ellas entre 25,000 y 38,641 personas, entre ellos religiosos, homosexuales, disidentes y personas consideradas «indeseables» por el régimen.

Un libro especializado documenta 72 muertes y 507 hospitalizaciones psiquiátricas entre los internos.

Hidalgo se fugó de las UMAP, lo que le valió una condena de cinco años de cárcel.

Sin embargo, tras las denuncias internacionales que calificaban los campos de concentración de trabajo forzado, el régimen los cerró y borró los antecedentes penales de quienes habían sido condenados por fugarse. «Cuando voy a ver mis antecedentes penales, no me aparece nada. Ni había estado jamás en las UMAP. Todo eso se borró», relató.

La versión oficial del régimen contrasta radicalmente con estos testimonios. Mariela Castro, hija de Raúl Castro, declaró en mayo de 2020 que «el tema de las UMAP está muy sobredimensionado» y las comparó con «escuelas al campo».

En 2023 llegó a negar que en Cuba hubiera «ningún campo de concentración» contra la comunidad LGBT.

El cantautor Pablo Milanés, quien también estuvo recluido en las UMAP, las describió públicamente como «un campo de concentración», en línea con lo documentado por la OEA, que en 1967 denunció más de 30,000 internos sometidos a trabajo forzado, mala alimentación, agua insalubre y hacinamiento.