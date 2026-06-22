"Aunque salga yo solo a la calle": El grito de un padre cubano desesperado por sus hijos

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Un padre cubano llamado Renato Miguel García Granado publicó un mensaje de denuncia directa contra la Empresa Eléctrica de La Habana y el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el que advierte que no callará ante el sufrimiento de sus hijos aunque deba enfrentar las consecuencias en solitario.

«Voy a seguir denunciando a la Empresa Eléctrica de La Habana, al Gobierno de Cuba, y a todos los que le hacen y puedan hacer daño a mi familia y sobre todo a mis hijos», escribió García Granado en Facebook, con una imagen de su hija pequeña tendida boca abajo sobre el suelo de su casa.

El padre explicó que la niña buscó el frescor del piso para escapar del calor insoportable provocado por los apagones que azotan La Habana.

«No me importa que se aburran con las publicaciones, no me importa que solo la vean cuatro personas, no me importa lo que me pueda pasar a mí», afirmó, dejando claro que el miedo a posibles represalias del régimen no lo detendrá.

Su mensaje más contundente fue una advertencia directa a las autoridades: «Si tengo que salir yo solo a la calle a pedir lo que nos corresponde como seres humanos, lo haré».

Captura de Facebook / Renato Miguel García Granado

Esta publicación llega dos días después de que García Granado se convirtiera en símbolo de la desesperación cubana al revelar que su hija «fue ella solita tratando de buscar algo frío para dormir», una imagen que generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

En aquella primera publicación, el padre preguntó sin rodeos: «¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», y rechazó de plano las 176 reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel.

El caso de García Granado no es aislado.

El viernes, otro padre cubano, Eduardo Ragnar Lothbrok Muñoz Mora, publicó la foto de sus dos hijos durmiendo en el portal de su edificio tras más de 24 horas sin electricidad, calificando las reformas del régimen como «otro circo para ganar tiempo».

El contexto en que se producen estas denuncias es el de una crisis eléctrica sin precedentes en Cuba, con déficits de hasta 2,075 MW en hora pico y apenas 1,035 MW disponibles frente a una demanda de 3,050 MW.

En La Habana, los apagones alcanzan más de 24 horas seguidas en varios barrios, mientras que en algunas zonas de Matanzas los residentes acumularon más de 72 horas consecutivas sin electricidad durante junio.

El calor extremo agrava la trampa: Pinar del Río registró un récord histórico de 37.6 °C el 13 de junio, y el Instituto de Meteorología anticipó un verano «extremadamente caluroso».

El sistema eléctrico cubano ha sufrido al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en mayo que la situación es «aguda, crítica y extremadamente tensa» y que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

García Granado cerró su publicación con una frase que resume la rabia acumulada de millones de cubanos: «Basta ya de tenernos en este sin vivir, abandonen el país con sus millones pero déjennos salir adelante, nadie se merece esto».