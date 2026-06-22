"Aunque salga yo solo a la calle": El grito de un padre cubano desesperado por sus hijos

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Un padre cubano llamado Renato Miguel García Granado publicó un mensaje de denuncia directa contra la Empresa Eléctrica de La Habana y el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el que advierte que no callará ante el sufrimiento de sus hijos aunque deba enfrentar las consecuencias en solitario.
«Voy a seguir denunciando a la Empresa Eléctrica de La Habana, al Gobierno de Cuba, y a todos los que le hacen y puedan hacer daño a mi familia y sobre todo a mis hijos», escribió García Granado en Facebook, con una imagen de su hija pequeña tendida boca abajo sobre el suelo de su casa.
El padre explicó que la niña buscó el frescor del piso para escapar del calor insoportable provocado por los apagones que azotan La Habana.
«No me importa que se aburran con las publicaciones, no me importa que solo la vean cuatro personas, no me importa lo que me pueda pasar a mí», afirmó, dejando claro que el miedo a posibles represalias del régimen no lo detendrá.
Su mensaje más contundente fue una advertencia directa a las autoridades: «Si tengo que salir yo solo a la calle a pedir lo que nos corresponde como seres humanos, lo haré».
Esta publicación llega dos días después de que García Granado se convirtiera en símbolo de la desesperación cubana al revelar que su hija «fue ella solita tratando de buscar algo frío para dormir», una imagen que generó una avalancha de reacciones en redes sociales.
En aquella primera publicación, el padre preguntó sin rodeos: «¿Esto es humano? ¿Esto es comunismo?», y rechazó de plano las 176 reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel.
El caso de García Granado no es aislado.
El viernes, otro padre cubano, Eduardo Ragnar Lothbrok Muñoz Mora, publicó la foto de sus dos hijos durmiendo en el portal de su edificio tras más de 24 horas sin electricidad, calificando las reformas del régimen como «otro circo para ganar tiempo».
El contexto en que se producen estas denuncias es el de una crisis eléctrica sin precedentes en Cuba, con déficits de hasta 2,075 MW en hora pico y apenas 1,035 MW disponibles frente a una demanda de 3,050 MW.
En La Habana, los apagones alcanzan más de 24 horas seguidas en varios barrios, mientras que en algunas zonas de Matanzas los residentes acumularon más de 72 horas consecutivas sin electricidad durante junio.
El calor extremo agrava la trampa: Pinar del Río registró un récord histórico de 37.6 °C el 13 de junio, y el Instituto de Meteorología anticipó un verano «extremadamente caluroso».
El sistema eléctrico cubano ha sufrido al menos siete colapsos totales en los últimos 18 meses, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en mayo que la situación es «aguda, crítica y extremadamente tensa» y que Cuba «no tiene absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».
García Granado cerró su publicación con una frase que resume la rabia acumulada de millones de cubanos: «Basta ya de tenernos en este sin vivir, abandonen el país con sus millones pero déjennos salir adelante, nadie se merece esto».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
Cuba atraviesa una crisis eléctrica sin precedentes, con apagones que alcanzan más de 24 horas seguidas en varias zonas del país. La demanda eléctrica supera con creces la disponibilidad, lo que provoca un colapso del sistema eléctrico y afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
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¿Cómo afecta esta crisis a las familias cubanas?
Las familias cubanas sufren las consecuencias de la crisis eléctrica con noches sin dormir debido al calor extremo, alimentos que se echan a perder por falta de refrigeración y la imposibilidad de realizar actividades cotidianas. Esta situación genera estrés, ansiedad y desesperación en la población.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar esta crisis?
El gobierno cubano ha anunciado 176 reformas económicas, pero la población las percibe como insuficientes e irrelevantes ante el sufrimiento diario. Los ciudadanos critican la falta de soluciones reales y efectivas para resolver la crisis energética que padecen.
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¿Cómo han reaccionado las figuras públicas y la sociedad civil ante esta situación?
Figuras públicas como el músico Alain Pérez y el actor Luis Alberto García han alzado la voz en redes sociales denunciando la crisis y mostrando su solidaridad con el pueblo cubano. La sociedad civil también ha expresado su descontento y desesperación a través de publicaciones virales y testimonios personales.
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¿Qué demandas hacen los ciudadanos cubanos al gobierno?
Los ciudadanos exigen cambios profundos y efectivos que incluyan soluciones reales a la crisis eléctrica, mayor libertad económica y política, y el respeto a los derechos civiles. Critican la gestión del gobierno y demandan una mejora en las condiciones de vida.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.