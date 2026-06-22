Organizaciones médicas del exilio impulsan proyecto para reconstruir el sistema de salud en Cuba

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Las organizaciones Solidaridad Sin Fronteras (SSF) y Cruz Verde Internacional (CVI) presentaron en Miami el proyecto «911 Cuba», una iniciativa diseñada para apoyar la reconstrucción integral del sistema sanitario cubano ante un eventual cambio sociopolítico en la Isla.

Julio César Alfonso, presidente de SSF, explicó a CiberCuba detalles del programa, el cual contempla un plan de asistencia integral para Cuba y la recuperación de su sistema de salud, coordinado por SSF y CVI junto a La Colonia Medical Center y otras empresas e instituciones.

El acto oficial de presentación se realizó en las instalaciones de La Colonia Medical Center, la primera empresa en sumarse formalmente al proyecto, y contó con la participación, además de Julio César Alfonso, de la doctora Taimy Alfonso, presidenta de CVI; y el doctor Jorge Acevedo, fundador y presidente de La Colonia Medical Center.

«Estamos coordinando con diferentes empresas, compañías e instituciones estadounidenses y cubanoamericanas que estén dispuestas a participar en este proyecto para la reconstrucción del sistema de salud cubano en caso de que ocurra un cambio sociopolítico dentro de la Isla», declaró Julio César Alfonso a Martí Noticias.

El nombre «911 Cuba» remite al número de emergencias en Estados Unidos y refleja el carácter urgente de la iniciativa, que lleva dos años funcionando en una fase inicial de envío de medicamentos y asistencia a pacientes críticos en la Isla.

El plan contempla dos fases. La primera consiste en una acción inmediata de asistencia humanitaria directa y gratuita, con despliegue de hospitales de campaña, unidades móviles de atención médica y la posible participación de buques hospital del ejército estadounidense, con una duración estimada de unos dos años.

La segunda fase, que comenzaría en paralelo, busca estructurar un sistema de salud permanente que combine un sector privado con programas sociales subvencionados, similar al modelo de mutualistas que existía en Cuba antes de 1959.

SSF cuenta con 57,000 profesionales de la salud en su red, la mayoría cubanos. Alfonso estimó que entre 15,000 y 20,000 de ellos estarían dispuestos a participar de forma voluntaria en la primera fase de emergencia.

«Varios miles, por lo menos 15 o 20,000 profesionales estarían dispuestos de primera línea para entrar dentro de la Isla en diferentes regiones y trabajar de manera voluntaria para la asistencia del pueblo cubano», detalló.

La doctora Taimy Alfonso subrayó el papel del exilio en la iniciativa: «Lo que vamos a hacer es crear un sistema de recuperación en el sector de la salud en Cuba, brindando profesionales en el sector que ya tenemos, brindando suministros de compañías que existen aquí, en lo que es el sur de la Florida, que la mayoría son dueños cubanos».

El proyecto busca agrupar cientos de empresas de salud, construcción, tecnología y finanzas, tanto cubanoamericanas como europeas y canadienses, que recibirían contratos y beneficios fiscales a cambio de su participación.

Alfonso también aseguró que el ejército de Estados Unidos ya ha desplazado miles de toneladas de asistencia humanitaria a la base naval de Guantánamo en previsión de un cambio en Cuba.

El anuncio llega en un momento de colapso sanitario sin precedentes en la Isla.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el régimen destinó en 2024 apenas el 1,3 % de la inversión nacional al sector salud, frente al 34,7 % que fue al turismo y la hostelería.

La viceministra del Ministerio de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció el 9 de junio en la Mesa Redonda de la televisión estatal que el sector sufrió pérdidas superiores a 288 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Más de 96,000 pacientes aguardan cirugías en Cuba, incluidos más de 11,000 niños, y la mortalidad infantil subió a 9,9 por mil nacidos vivos en 2025.

Julio César Alfonso fue categórico al describir la situación: «El sistema de salud no es que esté en ruina, ya que prácticamente no existe. Las instalaciones hospitalarias carecen de todo tipo de suministro, medicamento, etcétera, que le es imposible operar».

Añadió que, en su experiencia trabajando en Haití y África, ningún país presenta condiciones tan deterioradas como las de Cuba.

El doctor Acevedo, por su parte, envió un mensaje directo a los cubanos de la Isla: «Como médicos cubanos queremos ayudar y queremos que, cuando Cuba sea libre, cuente con un sistema de salud que de verdad sea decente. Porque nosotros cuando llegamos a este país estábamos ciegos, sin saber lo que es un verdadero sistema del cuidado de la salud de un ser humano».