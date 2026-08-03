Lamentan el fallecimiento de conocido cardiólogo de Sagua la Grande

El Hospital General Universitario «Mártires del 9 de Abril» de Sagua la Grande, Villa Clara, confirmó este lunes el fallecimiento del Dr. Jesús José Roque Corzo, especialista en Cardiología que dedicó años de su vida a la atención de pacientes y a la formación de nuevos médicos en ese municipio del centro de Cuba.

La institución difundió la noticia a través de redes sociales con un mensaje que resume el sentir de quienes lo conocieron: «Con profundo dolor, hacemos conocer la lamentable noticia del fallecimiento de nuestro inolvidable y eterno Dr. Jesús José Roque Corzo, víctima de su enfermedad. Un abrazo hasta el cielo, 'Roquito', con el dolor de perderte, el placer de haberte tenido».

La causa de su muerte fue descrita únicamente como «su enfermedad», sin que se ofrecieran detalles públicos sobre el diagnóstico.

Lo que sí quedó claro, de inmediato, fue la huella que dejó entre quienes lo trataron: cientos de comentarios inundaron la publicación con mensajes de colegas, pacientes, exalumnos y amigos.

Una paciente, Beatriz Pérez, recordó al médico con palabras que reflejan su entrega: «Gran especialista, mi médico cuando estuve en terapia, al pie de mi cama. Cómo olvidarte. Siempre te recordaré con mucho cariño».

Un colega del hospital, Mario Richard Melián Rodríguez, lo describió como «un grandísimo ser humano y tremendo profesional, de inmensa ética. Un honor que fuera mi profe y compañero de trabajo».

La exalumna Yilian Milián López escribió: «Una pérdida irreparable para todos los que tuvimos el placer de ser tus alumnos».

Yoselyn Amaro, por su parte, resumió lo que muchos expresaron: «La humildad y honestidad en persona. Seguros de que el cielo hoy ganó con usted, amigo».

Lázaro Martín Martínez Estupiñán, colega del hospital, sintetizó el sentimiento generalizado: «Ha perdido nuestra institución un excelente profesional, amigo y compañero».

El Dr. Roque Corzo ejerció también como docente vinculado a la Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande, adscrita a la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

Era oriundo del propio municipio —varios compañeros del preuniversitario de Sagua lo mencionan entre los mensajes— y era conocido afectuosamente como «Roquito» en su entorno profesional y personal.

Su fallecimiento se produce en un contexto de pérdidas recientes en el gremio médico cubano, que en los últimos meses ha visto morir a varios especialistas en distintas provincias del país, ante la escasa cobertura oficial y el deterioro sostenido del sistema de salud.

En las semanas previas a este caso, ya se habían reportado otros fallecimientos en el gremio médico: la neumóloga Julieth Pérez Tato murió en Camagüey a inicios de julio, y el internista Eduardo Chacón Bayard fue hallado muerto en México el 21 de julio, ambos sin causa oficial confirmada.