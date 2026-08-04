Madre cubana denuncia que una planta eléctrica pone en riesgo a su hija con una grave enfermedad pulmonar

Una madre de Rancho Veloz, en el municipio villaclareño de Corralillo, denunció públicamente que un generador eléctrico instalado junto a su vivienda expone a su hija de 10 años, diagnosticada con fibrosis quística, al humo, los gases de combustión y el ruido constante, una situación que, según asegura, agrava su estado de salud y le impide descansar.

La denuncia fue publicada en Facebook por Isnelys Balbin en el grupo "Gente de Corralillo", donde afirmó que ha solicitado sin éxito el traslado del equipo a otro lugar.

"Voy a denunciar un crimen, un crimen que va más allá de la guerra psicológica de la sobrevivencia, del deseo de seguir viviendo a pesar de las carencias", escribió.

Según explicó, el generador permanece funcionando desde las ocho de la mañana y, de acuerdo con varios comentarios en la publicación, también continúa operando durante la noche. El equipo está ubicado junto a la habitación de la menor, que padece fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y dificulta la respiración.

La madre asegura que expuso la situación ante las autoridades locales y la administración responsable, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

"Lo considero una falta de respeto. Expuse mis problemas y esto es una violación al derecho de vivir, al derecho de la infancia; una tortura a paso lento", expresó.

Ante la falta de soluciones, advirtió que continuará denunciando el caso.

"Mi denuncia seguirá hasta las Naciones Unidas si es preciso", afirmó.

"Es un abuso", reconocen vecinos

Entre los comentarios a la publicación, un usuario aclaró que el generador no pertenece al banco de Rancho Veloz, sino a una particular que lo prestó para garantizar el pago de las pensiones durante los prolongados apagones.

"Pero igual es tremendo abuso", escribió.

La publicación superó las 3,400 reacciones y generó decenas de comentarios de apoyo a la familia.

Algunos usuarios recomendaron acudir al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) o a la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, al asegurar que esas instituciones han intervenido en situaciones similares.

"A mi abuela le pasó lo mismo con el banco y como único se solucionó el problema fue en el CITMA. Las demás entidades se lavaron las manos", relató una internauta.

Un riesgo adicional para una enfermedad respiratoria

La fibrosis quística es una enfermedad crónica que compromete gravemente el funcionamiento de los pulmones. Especialistas advierten que la exposición prolongada a los gases emitidos por generadores de gasolina o diésel, especialmente al monóxido de carbono y otros contaminantes, puede representar un riesgo añadido para personas con enfermedades respiratorias, sobre todo en el caso de niños.

Además de las emisiones, el ruido constante de estos equipos puede afectar el descanso y la calidad de vida de quienes viven en sus inmediaciones.

El caso ocurre en medio de la prolongada crisis energética que atraviesa Cuba. Para mantener servicios básicos durante los apagones, numerosas instituciones estatales han recurrido al uso de grupos electrógenos, cuya instalación junto a viviendas ha provocado quejas en distintos territorios.

Corralillo figura entre los municipios más afectados por los cortes eléctricos en Villa Clara durante las últimas semanas, y el circuito 55 de Rancho Veloz ha sufrido algunas de las interrupciones más prolongadas.

La situación también pone de relieve las dificultades que enfrentan las familias de pacientes con fibrosis quística en la isla. En abril pasado, madres de niños con esta enfermedad denunciaron en Santiago de Cuba y Camagüey la escasez de medicamentos, alimentos adecuados y el incumplimiento de la entrega de paneles solares prometidos para proteger los equipos médicos durante los apagones.

Casos similares se han reportado en otras provincias. En junio, una residente de Nuevo Vedado, en La Habana, denunció que un grupo electrógeno de ETECSA funcionaba de forma permanente junto a su edificio, generando ruido y emisiones que afectaban a los vecinos.