Yailin La Más Viral muestra por primera vez cómo luce tras quitarse los implantes

Yailin La Más Viral publicó una selfie de cuerpo completo frente a un espejo en la que muestra su figura por primera vez desde que se retiró los implantes mamarios, confirmando visualmente el cambio que sus seguidores ya habían notado en apariciones públicas recientes.

En la imagen, la cantante dominicana aparece con un top corto blanco y pantalones largos del mismo color con la cintura doblada, descalza, luciendo un abdomen muy definido y sus tatuajes en el brazo y la zona de la cadera. La foto fue tomada en lo que parece un hotel o apartamento de lujo, con piso de mármol claro y paredes de madera oscura.

El busto notablemente más pequeño y la silueta más natural que se aprecian en la selfie confirman el procedimiento que varios medios reportaron a mediados de junio, cuando la artista fue captada llegando a un club nocturno junto a su nuevo novio, Yoanki, con una imagen claramente diferente a la que sus seguidores conocían.

Captura de Instagram

El antecedente de esta decisión se remonta a diciembre de 2024, cuando Yailin explicó públicamente que quería cambiar sus implantes por unos más pequeños. «Estoy superflaca y los implantes que tenía ya no eran los adecuados para mi cuerpo», declaró en ese momento. La selfie que publiicó sugiere que fue un paso más allá y optó por retirarlos por completo.

La reacción de sus seguidores ante el cambio ha sido mayoritariamente positiva. «Ahora se ve más elegante» y «Se ve preciosa así de natural» son algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales desde que el cambio físico se hizo evidente.

La transformación llega en un período de importantes cambios personales para la artista. El 26 de mayo presentó públicamente a su nuevo novio, Yoanki, un barbero y estilista dominicano de 25 años, en el programa «Planeta Alofoke», donde lo describió con un escueto «ese hombre me tiene mala».

Días después, Yailin reveló que había perdido un segundo embarazo que había mantenido en secreto, publicando un video inédito en el que aparecía con el vientre avanzado junto a su hija Cattleya Gazmey, de tres años. «Íbamos a ser tres, Catta, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo», escribió en esa ocasión.

A lo largo de su carrera, Yailin se ha sometido a múltiples procedimientos estéticos, entre ellos lipoescultura, aumento de glúteos, rellenos faciales y queratopigmentación para cambiar el color de sus ojos de marrones a grises, según reportó Univision. La decisión de quitarse los implantes representa, en ese sentido, un giro hacia una imagen más natural que sus seguidores han recibido con entusiasmo.