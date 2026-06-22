¡Con más de 95 años! Abuelitas se lucen bailando reparto al ritmo de "Un Tin" de Payaso x Ley en centro de mayores

Un grupo de abuelitas cubanas, algunas con más de 94 años, protagonizó uno de los videos más entrañables y virales de las últimas semanas al bailar reparto al ritmo de «Un Tin» en un centro de cuidado de adultos mayores, según un clip publicado el 29 de mayo por la cuenta de TikTok @momentos.adult.da (Momentos Adult Day Care).

El video, de dos minutos y 24 segundos, muestra a las participantes moviéndose con energía y desparpajo mientras una animadora las alienta a ritmo del éxito de Payaso x Ley y Rowell Urban. «¡Arriba! ¡Epa! Esa es la bebecita más chiquita, la más chiquitita, ¿cómo es? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué opina? ¿Cuántos años tiene usted? ¡94 años!», se escucha en la grabación.

La descripción del clip lo resume con orgullo: «MAs de 95 años pero sin sustoooo!!»

La animadora no para de celebrar a las participantes: «¡Ella tiene un fin que se hizo un gol! ¡Ella tiene un fin de fecha y de coraje!», exclama mientras las señoras se mueven sin parar.

El clip acumuló 244,500 vistas, 21,600 likes, 1,197 comentarios y 7,345 compartidos, cifras notables para la cuenta de un centro de adultos mayores.

«Un Tin» fue lanzada el 20 de abril de 2026 bajo el sello Befocus Music con producción de Ernesto Losa. La canción, que fusiona reparto cubano con canto lírico-operístico, superó los 9 millones de reproducciones en YouTube en pocas semanas, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del género en lo que va de 2026.

Desde su lanzamiento, el tema desató en TikTok una cadena de videos de personas mayores bailando al ritmo de la canción. Entre los más destacados figuran el de la cuenta @julia.martin.juli, conocida como «La Abuela del Reparto», con más de 154,000 vistas, y otro de @la_mas_viral_de_cuba con más de 150,000 vistas. El video del centro Momentos Adult Day Care supera a todos los anteriores y añade un elemento colectivo: no es una abuela sola en casa, sino un grupo organizado en un espacio de la comunidad cubana en el exilio.

El fenómeno no es nuevo. En julio de 2025, Luisa, una abuela cubana de 97 años, ya se había hecho viral bailando «Tacto que llegó el reparto» de Bebeshito, y en diciembre de 2024 otra señora bailando reparto causó furor en TikTok.

El reparto cubano es un género urbano nacido en los barrios populares de La Habana, especialmente en Arroyo Naranjo, entre 2006 y 2007, como evolución del reguetón cubano con influencias de timba, rumba y guaguancó. En 2026 vive su momento de mayor proyección internacional.

Con «Un Tin» como banda sonora, las abuelitas del centro Momentos Adult Day Care demostraron que el reparto no entiende de edades. Como gritó la animadora en el video: «¡Con la matita, con la matita! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, fuera! ¡Fuerte!»