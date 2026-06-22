Cubanos celebran residencia aprobada a través de CBP One pese al endurecimiento migratorio

Una pareja cubana radicada en Miami se convirtió en símbolo de esperanza para miles de compatriotas al compartir en redes sociales la aprobación de su residencia permanente en Estados Unidos, obtenida a través del programa CBP One y el parole humanitario, en un video que se viralizó en TikTok el pasado jueves.

La publicación, realizada por la cuenta @doradoallservices, muestra a la pareja bailando eufórica junto a una captura de pantalla del portal USCIS con el estado «Approved» para el formulario I-485, la solicitud de ajuste de estatus a residencia permanente dentro del territorio estadounidense.

Junto al video, los protagonistas dejaron un mensaje que resumió la emoción del momento: «Aun no me lo puedo creer, 5 dias sin darse cuenta eso no se lo perdono. Revisen su casos».

El llamado a revisar los expedientes no fue casual: según los hashtags del video —#cbpone, #parolhumanitario e #i220a—, el caso está vinculado al programa CBP One y al parole humanitario, vías que permitieron a decenas de miles de cubanos ingresar legalmente a Estados Unidos entre 2023 y 2025.

La aprobación resulta especialmente significativa dado el clima de incertidumbre migratoria que viven muchos cubanos en ese país. La administración Trump canceló el programa CBP One en enero de 2025 y comenzó a revocar los paroles otorgados bajo esa vía, dejando a miles de migrantes en una situación legal precaria.

Desde marzo y abril de 2025, cubanos que entraron con CBP One empezaron a recibir notificaciones de revocación de su estatus, y en mayo de ese año el gobierno estadounidense también revocó los permisos de trabajo de beneficiarios del parole humanitario.

En ese contexto, quienes lograron completar el proceso de ajuste de estatus a tiempo reciben una protección definitiva: la Green Card los blindan frente a cualquier revocación de parole y les otorga estabilidad migratoria permanente en Estados Unidos.

La Ley de Ajuste Cubano es la herramienta legal que hace posible este trámite: permite a cubanos que ingresaron con parole solicitar la residencia permanente tras cumplir al menos un año y un día de presencia física en el país, sin necesidad de salir del territorio.

El hashtag #i220a en el video sugiere además que los beneficiarios pudieron haber tenido una Orden de Supervisión, documento emitido a migrantes liberados en la frontera bajo supervisión, una situación frecuente entre cubanos que cruzaron durante el período de CBP One y que también pueden ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, aunque el proceso requiere asesoría legal especializada.

El video acumuló más de 260,000 vistas, 12,300 likes y 2,608 compartidos, cifras que reflejan el interés masivo de la comunidad cubana en el exterior por cualquier noticia relacionada con el proceso migratorio hacia Estados Unidos.