Cubanos celebran residencia aprobada a través de CBP One pese al endurecimiento migratorio

Una pareja cubana radicada en Miami se convirtió en símbolo de esperanza para miles de compatriotas al compartir en redes sociales la aprobación de su residencia permanente en Estados Unidos, obtenida a través del programa CBP One y el parole humanitario, en un video que se viralizó en TikTok el pasado jueves.
La publicación, realizada por la cuenta @doradoallservices, muestra a la pareja bailando eufórica junto a una captura de pantalla del portal USCIS con el estado «Approved» para el formulario I-485, la solicitud de ajuste de estatus a residencia permanente dentro del territorio estadounidense.
Junto al video, los protagonistas dejaron un mensaje que resumió la emoción del momento: «Aun no me lo puedo creer, 5 dias sin darse cuenta eso no se lo perdono. Revisen su casos».
El llamado a revisar los expedientes no fue casual: según los hashtags del video —#cbpone, #parolhumanitario e #i220a—, el caso está vinculado al programa CBP One y al parole humanitario, vías que permitieron a decenas de miles de cubanos ingresar legalmente a Estados Unidos entre 2023 y 2025.
La aprobación resulta especialmente significativa dado el clima de incertidumbre migratoria que viven muchos cubanos en ese país. La administración Trump canceló el programa CBP One en enero de 2025 y comenzó a revocar los paroles otorgados bajo esa vía, dejando a miles de migrantes en una situación legal precaria.
Desde marzo y abril de 2025, cubanos que entraron con CBP One empezaron a recibir notificaciones de revocación de su estatus, y en mayo de ese año el gobierno estadounidense también revocó los permisos de trabajo de beneficiarios del parole humanitario.
En ese contexto, quienes lograron completar el proceso de ajuste de estatus a tiempo reciben una protección definitiva: la Green Card los blindan frente a cualquier revocación de parole y les otorga estabilidad migratoria permanente en Estados Unidos.
La Ley de Ajuste Cubano es la herramienta legal que hace posible este trámite: permite a cubanos que ingresaron con parole solicitar la residencia permanente tras cumplir al menos un año y un día de presencia física en el país, sin necesidad de salir del territorio.
El hashtag #i220a en el video sugiere además que los beneficiarios pudieron haber tenido una Orden de Supervisión, documento emitido a migrantes liberados en la frontera bajo supervisión, una situación frecuente entre cubanos que cruzaron durante el período de CBP One y que también pueden ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, aunque el proceso requiere asesoría legal especializada.
El video acumuló más de 260,000 vistas, 12,300 likes y 2,608 compartidos, cifras que reflejan el interés masivo de la comunidad cubana en el exterior por cualquier noticia relacionada con el proceso migratorio hacia Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el programa CBP One y el ajuste de estatus para cubanos en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el programa CBP One y cómo afecta a los cubanos?
El programa CBP One fue una aplicación del gobierno de EE.UU. que permitía a migrantes, incluidos cubanos, solicitar una cita en la frontera para ingresar legalmente al país con un parole humanitario. Esto les otorgaba un estatus temporal que les permitía vivir y trabajar en EE.UU. Sin embargo, la cancelación del programa por la administración Trump ha dejado a muchos en una situación legal incierta, enfrentando revocaciones de su estatus.
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¿Cómo pueden los cubanos ajustar su estatus a residencia permanente en EE.UU.?
Los cubanos pueden ajustar su estatus a residencia permanente en EE.UU. utilizando la Ley de Ajuste Cubano, la cual permite solicitar la residencia tras un año y un día de presencia física en el país. Este proceso es crucial para aquellos que ingresaron con parole, ya que les otorga estabilidad migratoria permanente, protegiéndolos de revocaciones de su estatus temporal.
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¿Qué es el formulario I-220A y qué implica para los migrantes cubanos?
El formulario I-220A es una orden de supervisión emitida por ICE para migrantes liberados en la frontera bajo supervisión. No otorga estatus legal permanente ni protección automática contra la detención o deportación. Los cubanos con este documento deben tener cuidado, ya que están en un limbo legal y pueden ser arrestados en cualquier momento si no avanzan su caso migratorio adecuadamente.
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¿Qué impacto ha tenido la administración Trump en el proceso migratorio de los cubanos en EE.UU.?
La administración Trump ha endurecido significativamente el proceso migratorio para cubanos en EE.UU., incluyendo la cancelación del programa CBP One y la revocación de paroles humanitarios, lo que ha dejado a muchos en situaciones legales precarias. Además, las aprobaciones de residencia permanente han caído drásticamente, creando un limbo legal para miles de cubanos que esperaban regularizar su estatus en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.