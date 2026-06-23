Consternación por la muerte de una pareja de cubanos en Florida

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Una pareja de cubanos residentes en Jacksonville perdió la vida en la cuando su vehículo se precipitó desde un puente hacia un cuerpo de agua en el condado de Baker, en el norte de Florida, según confirmó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en un comunicado.

Las víctimas fueron identificadas como César Pérez, de 31 años, y Anyela González, de 32, ambos originarios de Cuba.

La tragedia enluta a dos familias y ha generado una profunda consternación entre amigos y miembros de la comunidad cubana en Florida.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información oficial, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana viernes 19 de junio en la intersección de County Road 23C y Ruben Crawford Road, en la localidad de Macclenny.

Fuente: Captura de Facebook/Baker County Florida

El sedán en el que viajaba la pareja circulaba en dirección este cuando el conductor perdió el control por razones que aún se investigan.

El automóvil impactó contra la baranda del puente, la atravesó, volcó sobre su techo y quedó completamente sumergido en el agua que corre bajo la estructura.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, ambos ocupantes ya habían fallecido.

Ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, según el informe oficial de la FHP.

No hubo ningún otro vehículo involucrado en el siniestro.

La investigación abierta

La Patrulla de Carreteras de Florida mantiene abierta una investigación para establecer las causas exactas del trágico suceso.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figuran una posible falla mecánica, condiciones adversas de la vía o una velocidad inadecuada para ese tramo de carretera.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias previas al accidente.

El condado de Baker es una zona rural atravesada por carreteras secundarias con puentes sobre cuerpos de agua, donde este tipo de accidentes resulta especialmente letal por el escaso tiempo disponible para escapar del vehículo sumergido.

El dolor de quienes los conocían

La noticiageneró una oleada de mensajes de duelo en redes sociales.

Yanet Mosqueda, amiga de Anyela González, expresó su devastación en Facebook con palabras que resumieron el sentir de quienes la conocían:

«Dios mío no quiero abrir más fb porque no quiero ver más estas noticias mi hermana mi amiga mi comadre hermana q hueco tan grande has echo entre todos los q te amamos».

La noticia ha causado conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad cubana en Florida, quienes han compartido mensajes de dolor en redes sociales tras conocer el fallecimiento de la pareja.

Una usuaria identificada como Angelita Díaz lamentó especialmente la situación de la madre de César, quien permanece en Cuba.

«César, único hijo, su madre está en Cuba desesperada, muy triste. Dios fortalezca a toda la familia», escribió.

Otros mensajes recordaron a Anyela como una persona trabajadora y destacaron que deja un hijo.

«Qué triste noticia, Anyela. Dejaste a tu niñito. Muy buena muchacha y luchadora. Mis condolencias para tu familia», expresó otra internauta.

Según allegados a las víctimas, la pareja había logrado establecerse en Jacksonville, donde intentaban construir una nueva etapa de sus vidas tras emigrar desde Cuba

La pérdida de esta pareja joven se suma a una serie de tragedias viales que han golpeado a cubanos residentes en Estados Unidos en los últimos años.

Según datos de seguridad vial, el cinturón reduce el riesgo de muerte en accidentes frontales en aproximadamente un 45% y en accidentes laterales en un 60%.

En Florida, su uso es obligatorio por ley para todos los ocupantes del vehículo, independientemente del asiento que ocupen.

Mientras la FHP continúa sus pesquisas para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo, familiares y amigos de César Pérez y Anyela González lloran la partida de una pareja joven cuya vida lamentablemente quedó truncada.