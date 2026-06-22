"Profunda tristeza": así reaccionó Manuel Marrero a la muerte de Ramiro Valdés

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz expresó el domingo su pesar por la muerte del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido a los 94 años.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Marrero aseguró que se sentía profundamente triste y que tuvo el privilegio de aprender mucho junto a Valdés Menéndez.

«Profunda tristeza ante la partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien dedicó su vida a la defensa de la Patria, con absoluta lealtad a Fidel y Raúl», escribió Marrero, quien también calificó de «enorme privilegio» haber trabajado junto a él y recibido sus enseñanzas en los últimos años.

El mensaje del jefe de gobierno cubano se suma al que publicó ese mismo día Miguel Díaz-Canel, quien describió la pérdida como la de «un padre» y cerró su homenaje con la consigna «¡Hasta la victoria siempre, Comandante!»

Valdés, nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, fue uno de los últimos sobrevivientes de la generación fundadora de la Revolución Cubana.

Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953, fue expedicionario del yate Granma y combatió como segundo jefe de la columna del Che Guevara durante la invasión de Oriente a Occidente.

Tras el triunfo de 1959, se convirtió en el principal arquitecto del aparato represivo del Estado cubano. Fundó el Ministerio del Interior en 1961, creó el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, y mantuvo estrechos vínculos con el KGB soviético.

Ocupó la cartera del Interior en dos períodos —1961-1968 y 1979-1985—, fue vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ministro de Informática y Comunicaciones, y miembro fundador del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

Su ausencia en actos oficiales desde septiembre de 2025 había generado creciente especulación sobre su estado de salud, y en enero y febrero de 2026 circularon reportes no oficiales sobre su hospitalización en estado grave.

El 6 de junio de 2026, en el acto por el 65 aniversario del MININT —institución que él fundó—, su ausencia fue especialmente notoria y Díaz-Canel le rindió homenaje sin su presencia.

Mientras el régimen expresó duelo oficial, la reacción de muchos cubanos en redes sociales fue marcadamente distinta: numerosas personas celebraron la noticia asociando a Valdés con décadas de represión estatal.

Con su muerte, la generación histórica de la Revolución Cubana se reduce a solo dos figuras: Raúl Castro, de 95 años, y Guillermo García Frías, de 98 años.