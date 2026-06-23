¡Sorpresa! Bajón de una divisa en el mercado informal cubano

Calle en La Habana y dólares y euros (Imagen de referencia)

La MLC (Moneda Libremente Convertible) amaneció este martes con una caída brusca de 25 pesos en el mercado informal cubano, situándose en 485 pesos cubanos (CUP), según datos monitoreados por elTOQUE.

El descenso contrasta con la momentánea estabilidad del dólar y el euro.

Ambas divisas llevan tres jornadas ancladas en los precios récord que alcanzaron el domingo: el dólar en 695 CUP y el euro en 800 CUP.

Tasa de cambio hoy 23/06/2026 - 7:58 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 695 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 800 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 485 CUP.

Estas cifras representan el resultado de una escalada sin precedentes durante junio.

El dólar arrancó el mes en 585 CUP y acumula una subida de 110 CUP (+18,8%) en apenas tres semanas.

El euro partió de 645 CUP y ha escalado 155 pesos (+24%) en el mismo período.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE había proyectado un techo de 650 CUP para el dólar durante todo junio, pero esa barrera fue cruzada el 12 de junio, 18 días antes de lo previsto.

La MLC, una divisa cada vez más incierta

La caída de la MLC este martes no es un fenómeno aislado.

Esta moneda electrónica, creada por el régimen cubano en 2020, ha mostrado un comportamiento errático a lo largo de junio: en los primeros diez días del mes pasó de 405 a 510 CUP, luego bajó a 500 el 16 de junio, volvió a 510 el lunes y ahora cae a 485.

Los rangos de oferta en el mercado informal para la MLC el lunes oscilaban entre 430 y 570 CUP, una dispersión de 140 pesos que refleja la profunda incertidumbre sobre su futuro.

Desde hace años, ha ido creciendo la percepción entre los cubanos de que el gobierno podría eliminarla sin ofrecer garantías claras a quienes mantienen saldos en esa moneda. A ello se suma que cada vez menos establecimientos la aceptan como medio de pago.

Una brecha cambiaria que casi se duplicó en seis meses

La distancia entre el mercado informal y la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC/CADECA) alcanza niveles críticos.

La brecha cambiaria en el mercado informal es ahora de 130 CUP por dólar (informal: 695 frente a oficial: 565) y de más de 153 CUP por euro (informal: 800 frente a oficial: 647).

En enero de 2026, esa brecha era de apenas 71 CUP por dólar; en seis meses prácticamente se ha duplicado.

En perspectiva histórica, la magnitud del colapso es aún más elocuente: en 2020, el dólar cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal.

Hoy marca 695 CUP, lo que equivale a una pérdida de más del 95% del valor del peso cubano en seis años.

El economista Elías Amor ha advertido que el déficit fiscal de Cuba supera el 12% del PIB y que la escasez estructural de divisas mantendrá la presión alcista.

«No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses», señaló, y añadió: «El problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa».

El panorama cambiario en Cuba sigue dominado por la incertidumbre: el dólar y el euro permanecen en máximos históricos, el peso cubano acumula un deterioro sin precedentes y las reformas anunciadas por el régimen aún no han logrado revertir la tendencia.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 23 de junio:

1 USD = 695 CUP.

5 USD = 3,475 CUP.

10 USD = 6,950 CUP.

20 USD = 13,900 CUP.

50 USD = 34,750 CUP.

100 USD = 69,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 800 CUP.

5 EUR = 4,000 CUP.

10 EUR = 8,000 CUP.

20 EUR = 16,000 CUP.

50 EUR = 40,000 CUP.

100 EUR = 80,000 CUP.