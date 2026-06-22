Tendencia de las divisas en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy dólares, euros y MLC?

Una calle en La Habana y billetes de 100 dólares y 50 euros (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este lunes sin cambios en la cotización en relación con el cierre del domingo.

El dólar se mantiene en 695 pesos cubanos (CUP) y el euro en 800 CUP, cifras récord de venta para ambas divisas.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, sigue tasada también en lo mismo, en 510 CUP, según los datos de elTOQUE, plataforma de referencia del mercado cambiario informal en la isla.

Tasa de cambio hoy 22/06/2026 - 9:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 695 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 800 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 510 CUP.

La jornada llega tras una semana de subidas históricas que el domingo llevaron al euro a romper por primera vez la barrera de los 800 CUP y al dólar a acercarse peligrosamente al umbral de los 700 CUP, cifras ambas inauditas, que hunden todavía más al peso cubano y el poder adquisitivo de los cubanos.

Rangos de oferta este lunes

Aunque los precios de referencia se mantienen estables, las ofertas individuales entre compradores y vendedores muestran márgenes amplios.

De acuerdo con elTOQUE, los rangos vigentes este lunes son los siguientes:

Euro (EUR): de 720 a 864 CUP.

de 720 a 864 CUP. Dólar (USD): de 615 a 760 CUP.

de 615 a 760 CUP. MLC: de 430 a 570 CUP.

Esta dispersión refleja la fragmentación del mercado informal, donde cada transacción depende de la urgencia del vendedor, la disponibilidad del comprador y la zona geográfica.

Un mes de escalada sin precedentes

La estabilidad de este lunes contrasta con la velocidad de la depreciación acumulada durante junio. El dólar arrancó el mes en 585 CUP el primero de junio y en 21 días acumula una subida de 110 CUP, equivalente a más del 18%. El euro partió de 645 CUP y ha escalado 155 pesos en el mismo período, un alza superior al 23%.

La velocidad de la caída del peso superó todas las proyecciones. El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE estimaba a principios de junio un techo de 650 CUP para todo el mes, pero esa barrera fue cruzada el 12 de junio, 18 días antes de lo previsto.

La evolución del dólar a lo largo del mes ilustra la aceleración: 585 CUP el primero de junio, 625 el ocho, 660 el 14, 680 el 17, 693 el 20 y 695 desde el domingo hasta este lunes.

La brecha con la tasa oficial se duplica

Mientras el mercado informal marca 695 CUP por dólar, el Banco Central de Cuba fija la tasa oficial en 565 CUP a través de CADECA, y el euro en 647 CUP. Eso supone una diferencia de 130 CUP por dólar y 153 CUP por euro entre ambos mercados.

En enero de 2026, esa brecha era de 71 CUP por dólar. En apenas seis meses, la brecha cambiaria casi se ha duplicado, lo que convierte al mercado informal en la referencia real de precios para la mayoría de los cubanos.

Las reformas no frenan la presión cambiaria

El 19 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas -el mayor desde el Período Especial- que incluye banca privada, casas de cambio privadas, subastas de divisas y apertura a la inversión extranjera.

Sin embargo, el mercado informal respondió con más subidas tras el anuncio, sin que las reformas lograran frenar la presión cambiaria. El propio Díaz-Canel reconoció ante la Asamblea que «hay trabas que no vienen de afuera ni del embargo», una admisión inusual de responsabilidad interna.

La perspectiva histórica: El peso ha perdido más del 95% de su valor

En 2020, el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal. Este lunes marca 695 CUP, lo que representa una pérdida de más del 95% del valor del peso en apenas seis años.

El economista Elías Amor ha advertido que el déficit fiscal de Cuba supera el 12% del PIB y que la escasez estructural de divisas mantendrá la presión alcista. «No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses», señaló.

Y añadió: «El problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa».

El euro, que en octubre de 2025 tocó los 500 CUP en lo que entonces se consideró un récord histórico, acumula desde ese nivel una subida adicional de 300 pesos en menos de un año, sin señales de que la tendencia vaya a revertirse a corto plazo.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 22 de junio:

1 USD = 695 CUP.

5 USD = 3,475 CUP.

10 USD = 6,950 CUP.

20 USD = 13,900 CUP.

50 USD = 34,750 CUP.

100 USD = 69,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 800 CUP.

5 EUR = 4,000 CUP.

10 EUR = 8,000 CUP.

20 EUR = 16,000 CUP.

50 EUR = 40,000 CUP.

100 EUR = 80,000 CUP.