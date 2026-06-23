Noruega vence 3-2 a Senegal en el Mundial 2026 con doblete de Haaland

Vídeos relacionados:

Erling Haaland firmó un doblete y Noruega derrotó 3-2 a Senegal el lunes en el MetLife Stadium de East Rutherford, sellando su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 con seis puntos en dos partidos.

El partido arrancó con una complicación para los noruegos: Julian Ryerson abandonó el campo al minuto 13 por lesión y entró Marcus Pedersen, quien terminaría siendo protagonista. Fue precisamente el sustituto quien abrió el marcador al 43', con un remate que puso el 1-0 al filo del descanso.

En la segunda mitad, Haaland no tardó en aparecer. Al 48' amplió la ventaja para el 2-0, pero Senegal reaccionó de inmediato: Ismaïla Sarr recortó al 53' con un disparo desde el centro del área para el 2-1.

La respuesta noruega fue contundente. Haaland volvió a marcar al 58' para el 3-1, un golpe que prácticamente cerró el partido. Sarr anotó el 3-2 en el minuto 90, en un descuento que solo sirvió para maquillar el resultado final.

Las estadísticas reflejan un duelo más equilibrado de lo que sugiere el marcador: Senegal tuvo más posesión (57% frente a 43%) y más tiros totales (14 contra 13), pero Noruega fue más efectivo con siete remates a puerta frente a solo cuatro de los africanos.

Haaland acumula ya cuatro goles en dos partidos del torneo, tras el doblete que también firmó ante Irak en la primera jornada, consolidándose como una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Con este resultado, el Grupo I queda definido en sus dos primeras plazas: Francia lidera con seis puntos y diferencia de goles de +5, seguida de Noruega con seis puntos y +4. Senegal e Irak quedan eliminados con cero puntos tras dos derrotas cada uno.

Noruega regresa al Mundial tras 28 años de ausencia —su última participación fue en Francia 1998— y lo hace con paso firme hacia los octavos de final.

La tercera jornada del grupo se disputará el 26 de junio: Noruega se medirá a Francia en el Gillette Stadium de Boston, mientras Senegal e Irak se despiden del torneo en el BMO Field, ambos encuentros a las 15:00 hora de Cuba.