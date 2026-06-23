Francia no perdona: Mbappé firma doblete, golea a Irak y avanza en el Mundial 2026

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Francia aplastó a Irak por 3-0 este lunes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, y se clasificó a los dieciseisavos de final con puntaje perfecto.

El partido tuvo un protagonista indiscutible: Kylian Mbappé, que firmó un doblete y llegó a 16 goles en la historia de los Mundiales, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.

El capitán galo abrió el marcador al minuto 14 con un remate de zurda desde el borde del área que no dejó opción al portero iraquí Ahmed Basil.

Fue el único tanto del primer tiempo, aunque el partido estuvo lejos de ser un trámite sencillo: al término del primer tiempo, el árbitro canadiense Drew Fischer decretó una suspensión de más de dos horas por una alerta de tormenta severa con relámpagos detectados en un radio de 13 km del estadio, según informó la AFP.

Los equipos retomaron el juego a las 20:00 locales, ya sin lluvia, y Francia no tardó en sentenciar.

Al minuto 54, Irak se confundió en la salida, la pelota le quedó servida a Ousmane Dembélé, quien habilitó a Mbappé solo en el área chica para el 2-0.

Fue el gol número 16 del delantero del Real Madrid en Copas del Mundo.

Tras el segundo tanto, Irak no pudo recomponerse.

Al minuto 66, Dembélé aprovechó otro error defensivo iraquí y selló el 3-0 definitivo.

La única reacción del equipo asiático llegó al 75', cuando Ali Al-Hamadi punteó entre defensores, pero su remate salió desviado del arco de Mike Maignan.

Las estadísticas reflejaron el dominio total de los galos: 55% de posesión, 19 tiros —cinco a puerta— frente a apenas cuatro intentos de Irak, ninguno entre los tres palos.

Con este resultado, Francia lidera el Grupo I con seis puntos en dos partidos, seis goles a favor y uno en contra. Irak, que ya había caído 1-4 ante Noruega en la primera jornada, queda eliminado con cero puntos y una diferencia de goles de -6.

El equipo dirigido por Didier Deschamps ya había vencido 3-1 a Senegal en su debut mundialista el 16 de junio, también con doblete de Mbappé.

El próximo desafío de Francia será el viernes 26 de junio ante Noruega en el Gillette Stadium de Boston, donde buscará cerrar la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles.