Noruega y Senegal protagonizan un duelo clave por la clasificación en el Grupo I

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Noruega y Senegal se miden este lunes en el MetLife Stadium de East Rutherford en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, con inicio a las 20:00 hora de Cuba.

Ambas selecciones llegan al encuentro en circunstancias radicalmente opuestas: los noruegos lideran el grupo con tres puntos y una diferencia de goles de +3 tras golear 4-1 a Irak, mientras que los senegaleses acumulan cero unidades después de caer 3-1 ante Francia en la primera jornada.

El debut mundialista de Noruega ante Irak fue histórico por partida doble: el equipo escandinavo regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia —desde Francia 1998— y lo hizo con una actuación de autoridad.

Erling Haaland fue el gran protagonista con un doblete en los minutos 29 y 43, y Leo Østigård cerró la cuenta con otros dos tantos en los minutos 76 y 77.

El delantero del Manchester City llega al duelo ante Senegal como la principal amenaza ofensiva noruega, respaldado por el talento creativo de Martin Ødegaard en el mediocampo y la velocidad de Alexander Sørloth y Antonio Nusa por las bandas.

El técnico Ståle Solbakken no registra bajas importantes y se espera que repita prácticamente el mismo once que funcionó ante Irak, una señal de la confianza que transmite el grupo tras su estreno mundialista.

Senegal, en cambio, llega con la obligación de ganar. Los Leones de la Teranga cayeron ante Francia en el mismo estadio donde se disputará este partido, ante 80,545 espectadores, con goles de Kylian Mbappé —en los minutos 66 y 90+6— y Bradley Barcola al 82'.

El seleccionador Pape Thiaw volverá a confiar en una ofensiva encabezada por Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, con Kalidou Koulibaly como referencia en defensa y Lamine Camara e Idrissa Gueye aportando equilibrio en el mediocampo.

El principal riesgo para Senegal será la gestión de los espacios a la espalda de su línea defensiva, precisamente la zona donde Noruega resulta más peligrosa gracias a las transiciones rápidas y a la capacidad de Haaland para atacar en profundidad.

Tácticamente, el choque promete un contraste de estilos: Senegal buscará controlar la posesión y generar peligro por las bandas con Mané y Sarr, mientras que Noruega apostará por el contragolpe veloz, una fórmula que ya demostró su eficacia en la primera jornada.

El único antecedente entre ambas selecciones es un amistoso de 2006 que terminó con victoria senegalesa por 2-1, aunque ese resultado tiene escasa relevancia en el contexto actual.

El formato del Mundial 2026 —con 48 selecciones y los mejores terceros de cada grupo también clasificados— deja abierta una pequeña ventana para Senegal incluso en caso de derrota, pero la situación sería muy comprometida de cara a la última jornada ante Irak.

Una victoria noruega, en cambio, acercaría decisivamente al equipo de Solbakken a los dieciseisavos de final y consolidaría uno de los regresos más llamativos de este Mundial de Fútbol 2026.