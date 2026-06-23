Argelia reaccionó a tiempo: remontada ante Jordania para seguir soñando en el Mundial

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Argelia consumó una remontada ante Jordania en el partido de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado el lunes en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, para llevarse los tres puntos con marcador de 2-1.
Fue Jordania quien se adelantó en el marcador: N. Al Rashdan anotó en el minuto 36 para sorprender a un equipo argelino que, pese al golpe, dominó el encuentro de principio a fin con el 72% de la posesión, 17 tiros frente a ocho y nueve córners frente a uno.
El descanso trajo el punto de inflexión. Argelia realizó dos cambios simultáneos en el minuto 46 —salieron R. Zerrouki, quien había visto la amarilla dos minutos antes, y H. Boudaoui— y las entradas de N. Bentaleb y N. Benbouali transformaron el juego ofensivo del equipo norteafricano.
Benbouali no tardó en justificar su presencia: en el minuto 69 empató el partido a uno con un remate de cabeza tras un córner cobrado por Mahrez, igualando así un marcador que parecía complicado de remontar.
La sentencia llegó en el minuto 82 de la mano de Amine Gouiri, quien empujó el balón al fondo de la red dentro del área para establecer el definitivo 2-1 y sellar la victoria argelina. Gouiri fue reemplazado cuatro minutos después, en el 86', por Z. Belaid.
Riyad Mahrez, referente del combinado argelino, también fue sustituido en el minuto 76 por A. Hadj Moussa, tras haber participado activamente en la jugada del empate.
En cuanto a las tarjetas, cada equipo recibió una amonestación: Zerrouki por Argelia en el 44' y H. Abu Dahab por Jordania en el 64'.
Con la victoria, Argelia suma tres puntos en el Grupo J y se coloca tercera en la tabla, igualada con Austria —segunda— pero con peor diferencia de goles (-2 frente a 0). Argentina ya está clasificada como líder con seis puntos tras dos victorias.
Jordania, en cambio, queda matemáticamente eliminada del torneo con cero puntos y una diferencia de goles de -3 en dos partidos. Los jordanos habían caído previamente 3-1 ante Austria en la primera jornada, aunque Ali Olwan marcó en aquella derrota el primer gol histórico de Jordania en Mundiales.
Argelia, que regresa al Mundial después de 12 años de ausencia desde Brasil 2014, mantiene vivas sus opciones de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo —el nuevo formato de 48 equipos así lo permite—. Para ello deberá medirse ante Austria el 27 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en lo que será el partido decisivo de la última jornada del Grupo J.
Preguntas frecuentes sobre la remontada de Argelia en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Argelia remontar el partido contra Jordania en el Mundial 2026?
Argelia logró remontar el partido contra Jordania con un marcador de 2-1 gracias a cambios tácticos clave en el segundo tiempo. Los ingresos de N. Bentaleb y N. Benbouali transformaron el juego ofensivo del equipo. Benbouali empató con un gol de cabeza y Amine Gouiri selló la victoria con un gol en el minuto 82.
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¿Qué significa esta victoria para Argelia en el Grupo J del Mundial 2026?
Con la victoria, Argelia suma tres puntos y se coloca tercera en el Grupo J, igualada con Austria pero con una peor diferencia de goles. Esto mantiene vivas las opciones de Argelia de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo, dependiendo de su próximo partido contra Austria.
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¿Qué desafíos enfrenta Argelia en su próximo partido del Mundial 2026?
Argelia enfrentará a Austria en su próximo partido, que será decisivo para sus aspiraciones de avanzar en el torneo. Necesitan al menos un empate para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros, pero una victoria aumentaría significativamente sus posibilidades.
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¿Cuál es el desempeño de Jordania tras su eliminación del Mundial 2026?
Jordania, tras perder 2-1 contra Argelia y 3-1 en su debut contra Austria, queda matemáticamente eliminada del torneo con cero puntos y una diferencia de goles de -3 en dos partidos. A pesar de la eliminación, el gol de Ali Olwan en el primer partido marcó su primer gol histórico en Mundiales.
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