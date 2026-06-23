Grupo J del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Argentina ya tiene un pie y medio en los dieciseisavos. El Grupo J del Mundial 2026 llega a su última jornada con la Albiceleste como dominadora absoluta, Austria y Argelia peleando por el segundo puesto y Jordania despidiéndose del torneo sin haber sumado un solo punto. Así está la clasificación completa del Grupo J tras dos fechas disputadas.

Lo que dejaron las dos primeras jornadas

El 16 de junio, Argentina abrió el grupo con una goleada 3-0 sobre Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Lionel Messi firmó un hat-trick que marcó el tono del grupo desde el primer minuto.

En la otra llave de esa primera fecha, Austria derrotó 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium de Santa Clara con goles de Schmid, Arnautović y un autogol, más un penal en el descuento.

La segunda jornada confirmó la jerarquía. El lunes, Argentina venció 2-0 a Austria en el AT&T Stadium de Arlington: Messi anotó en el minuto 38 y en el 95, y con ese segundo tanto se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 dianas, superando los 16 de Miroslav Klose.

En paralelo, Argelia remontó un gol de desventaja para vencer 2-1 a Jordania en Santa Clara y mantenerse con vida en el torneo.

La tabla tras dos fechas

PosEquipoPJPtsDG 1 Argentina 2 6 +5 2 Austria 2 3 0 3 Argelia 2 3 -2 4 Jordania 2 0 -3

Argentina y Austria están matemáticamente clasificadas. Argelia ocupa la tercera plaza con el signo «+» que indica que, por ahora, entraría como mejor tercero, aunque esa plaza no está garantizada hasta que concluya la fase de grupos en los 12 grupos. Jordania está eliminada.

Los escenarios para la jornada 3

Los cuatro equipos juegan de forma simultánea el sábado 27 de junio a las 22:00 hora de Cuba (21:00 hora sede): Argelia vs Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y Jordania vs Argentina en el AT&T Stadium de Dallas. La simultaneidad es el formato estándar de la FIFA para evitar acuerdos.

Argentina llega sin presión clasificatoria pero con algo en juego: ganar ante Jordania asegura el primer puesto del grupo; perder, combinado con una victoria austriaca, podría cederle el liderato a los europeos.

Austria necesita ganar a Argelia para asegurar el segundo puesto y, dependiendo del resultado del otro partido, incluso podría arrebatarle el primero a Argentina.

Argelia es el equipo con más en juego. Si gana a Austria, llega a seis puntos y puede pelear el segundo puesto del grupo. Si empata o pierde, se queda con tres o cuatro puntos y su continuidad en el torneo dependerá de si su diferencia de goles es suficiente para figurar entre los ocho mejores terceros de los 12 grupos, una pelea que se define hasta el último partido de la fase de grupos en toda la competición.

Jordania, eliminada con cero puntos, cierra su histórica primera participación en una Copa del Mundo sin la presión del resultado pero con la dignidad de haber llegado hasta aquí.

En el Mundial 2026 de 48 selecciones, clasifican los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros entre los 12 posibles, lo que convierte cada punto y cada gol en moneda de cambio hasta el pitazo final de la fase de grupos.