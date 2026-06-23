Grupo I del Mundial 2026: cómo queda tras la jornada 2 y qué se juegan en la última

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Francia y Noruega cerraron la jornada 2 del Grupo I del Mundial 2026 con pleno de victorias y ya tienen asegurado su boleto a los dieciseisavos de final, mientras que Senegal e Irak quedaron eliminados matemáticamente sin sumar un solo punto.

Las dos primeras jornadas dibujaron un grupo sin sorpresas en el resultado final, aunque con partidos de alto voltaje. El 16 de junio, Francia arrancó con un 3-1 ante Senegal en el MetLife Stadium: Kylian Mbappé firmó un doblete y Ousmane Barcola anotó el segundo tanto. Ese mismo día, Noruega aplastó 4-1 a Irak en el Gillette Stadium de Boston con un doblete de Erling Haaland y goles de Østigård y Thorstvedt.

En la segunda jornada, Francia selló su clasificación con un contundente 3-0 a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia: Mbappé marcó en el minuto 13 y el 54, y Dembélé cerró en el 66. Con ese doblete, el delantero del Real Madrid alcanzó su gol número 15 en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Francia en mundiales, según recogió EuropaPress.

Noruega, por su parte, necesitó remontar ante Senegal (3-2) en el MetLife Stadium: Pedersen abrió el marcador en el 43, Haaland dobló en el 48 y el 58 con asistencia de Ødegaard en el segundo, y Ismaila Sarr descontó dos veces para los africanos (53 y 90+2). Haaland acumula ya cuatro goles en el torneo tras apenas dos partidos.

Tabla tras la jornada 2

PosEquipoPJPtsDG 1 Francia 2 6 +5 2 Noruega 2 6 +4 3 Senegal 2 0 -3 4 Irak 2 0 -6

Francia lidera por diferencia de goles (+5 frente a +4 de Noruega), aunque ambas suman seis puntos. Senegal e Irak, con cero unidades y diferencias de goles de -3 y -6 respectivamente, no tienen ninguna opción de avanzar ni como mejor tercero: en el formato del Mundial 2026, los ocho mejores terceros de los 12 grupos clasifican a dieciseisavos, pero esa plaza requiere al menos puntuar.

Escenarios para la jornada 3

El viernes 26 de junio, a las 15:00 hora de Cuba (19:00 UTC), los cuatro equipos juegan en simultáneo: Noruega vs Francia en el Gillette Stadium de Boston y Senegal vs Irak en el BMO Field de Toronto.

El duelo entre los dos clasificados es el único con algo real en disputa: el liderato del grupo. Si Noruega gana, termina primera; si Francia gana, ella encabeza el grupo. En caso de empate, Francia se queda con el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles (+5 frente a +4). El orden importa porque el primero evita al segundo de otro grupo en dieciseisavos, lo que puede significar un camino más o menos exigente hacia cuartos.

Senegal e Irak, eliminados, juegan sin presión clasificatoria. Sus jugadores aprovecharán el partido para mejorar estadísticas individuales de cara a sus ligas y para cerrar el torneo con dignidad.

La jornada simultánea responde al formato FIFA estándar para evitar acuerdos entre equipos, aunque en este caso Francia y Noruega ya no tienen incentivo para pactar: ambas pasan y solo se disputan el primer puesto.