Dirección de Salud de Cienfuegos publica noticia falsa sobre Cristiano Ronaldo y una supuesta donación de paneles solares

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La cuenta oficial de Facebook de la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos difundió este lunes una publicación completamente falsa en la que afirmaba que Cristiano Ronaldo había donado 250 paneles solares, baterías y repuestos al Gobierno de Cuba para llevar energía a «las comunidades más vulnerables del país».

El periodista cubano Magdiel Jorge Castro fue uno de los primeros en denunciar la publicación desde su cuenta de X, calificándola de «locura».

«La cuenta oficial de salud pública en Cienfuegos afirma que Cristiano Ronaldo donó 250 paneles solares y baterías a Cuba. Termina con el hashtag 'Patria con Fidel'. Enloquecieron», escribió Castro.

La publicación estaba acompañada de un fotomontaje que mostraba a Ronaldo, al parecer con la camiseta blanca del Real Madrid, los brazos levantados, frente a paneles solares y la bandera cubana.

Captura Facebook

El texto oficial declaraba que Ronaldo y el Gobierno de Cuba habían «sellado una alianza histórica», y cerraba con una cadena de hashtags propagandísticos: #PatriaConFidel, #SolidaridadSinFronteras, #NoAlBloqueo y #CubaPorLaSalud, entre otros.

No existe ninguna evidencia verificable de que el futbolista portugués haya realizado tal donación al régimen cubano ni a ninguna institución de salud en la isla.

Horas después de su publicación, la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos retiró la noticia de su cuenta sin ofrecer explicación pública alguna.

Otros periodistas y activistas cubanos también repudiaron la publicación, que fue ampliamente señalada como desinformación institucional.

Captura Facebook

Al parecer, la fuente usada por la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos fue la página de Facebook José Forever - El Taiger, señalada en reiteradas ocasiones por promover noticias falsas.

El episodio ocurre en el contexto de la crisis energética más grave de la historia de Cuba, con apagones que en 2026 superan las 20 horas diarias en algunas provincias y un déficit de generación de hasta 2,000 MW. Solo el 5% de la energía generada en el país proviene de fuentes renovables, lo que convierte cualquier narrativa sobre donaciones de paneles solares en algo verosímil para una población desesperada.

El incidente se enmarca en un patrón documentado de desinformación institucional por parte del régimen.

En junio de 2026, la Embajada de Cuba en Mozambique publicó un video generado con inteligencia artificial con contenido falso sobre el arresto de un futbolista.

La UJC en Cienfuegos también ha creado «avisperos digitales» para manipular el debate en redes sociales, y activistas han denunciado previamente que instituciones de salud en esa provincia usan fotos propagandísticas para ocultar el deterioro real del sistema hospitalario.

La publicación falsa de la Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos es, en definitiva, un ejemplo más de cómo instituciones oficiales del régimen cubano recurren a la fabricación de contenido para sostener una narrativa de solidaridad internacional que no resiste el menor contraste con la realidad.