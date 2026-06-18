Austria e Inglaterra cumplen, Colombia arranca con victoria y Portugal tropieza

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El miércoles 17 de junio fue una jornada de contrastes en el Mundial de Fútbol 2026: Austria e Inglaterra superaron sus compromisos con autoridad, Colombia debutó con solidez y Portugal protagonizó la primera gran sorpresa del torneo al no poder pasar del empate ante la República Democrática del Congo.

Austria sufre pero gana

Austria necesitó más de lo previsto para doblegar 3-1 a Jordania en el Levi's Stadium de Santa Clara. Romano Schmid adelantó a los europeos en el minuto 21, pero Ali Olwan, autor del primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales, igualó tras el descanso y puso en aprietos al equipo de Ralf Rangnick.

Un autogol de Yazan Al-Arab en el minuto 77 devolvió la ventaja austriaca cuando el empate parecía el desenlace más probable. Ya en el tiempo añadido, Marko Arnautović transformó un penalti señalado por el VAR para sentenciar el 3-1 definitivo.

Con el triunfo, Austria suma tres puntos y escolta a Argentina en el Grupo J. Fue además la primera victoria de los austriacos en un Mundial desde Italia 1990.

Portugal cede un empate inesperado

En Houston, Portugal no pudo con una combativa República Democrática del Congo y firmó un 1-1 que sacudió el Grupo K.

João Neves adelantó a los portugueses en el minuto 34 con una jugada colectiva iniciada por Bruno Fernandes, pero Yoane Wissa aprovechó un balón suelto dentro del área para igualar en el minuto 68.

Cristiano Ronaldo no encontró el gol y la resistencia defensiva congoleña, con el guardameta Lionel Mpasi como figura, evitó cualquier reacción lusitana en los minutos finales. El empate deja el grupo abierto y aumenta la presión sobre Portugal de cara a la próxima jornada.

Inglaterra golea a Croacia con un Kane histórico

Inglaterra ofreció uno de los partidos más atractivos de la fecha al vencer 4-2 a Croacia en Dallas. Harry Kane anotó un doblete ante Croacia —en los minutos 12 y 42— e igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales con 10 tantos.

Croacia llegó al descanso igualada 2-2 gracias a goles de Martin Baturina y Petar Musa, pero no pudo sostener el ritmo en la segunda parte. Jude Bellingham protagonizó una brillante acción individual para el 3-2 y Marcus Rashford sentenció en el minuto 85 tras un veloz contragolpe.

Ghana gana en el último suspiro

Ghana sufrió para superar 1-0 a Panamá en Toronto. Los panameños dominaron buena parte del primer tiempo y generaron varias ocasiones claras, pero el guardameta Lawrence Ati-Zigi fue insuperable.

Ghana venció a Panamá en el tiempo añadido gracias a Caleb Yirenkyi, quien apareció en el minuto 90+5 para culminar una jugada dentro del área y darle tres puntos de oro a los africanos. El resultado coloca a Ghana como colíder del Grupo L junto a Inglaterra.

Colombia lidera el Grupo K

Colombia debutó por la puerta grande con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca. Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 41 con asistencia de Luis Díaz, aunque Abbosbek Fayzullaev igualó tras un error del portero Camilo Vargas.

La reacción del equipo de Néstor Lorenzo fue inmediata: Luis Díaz devolvió la ventaja en el minuto 65 y Jáminton Campaz selló el 3-1 en el tiempo añadido para colocar a Colombia como líder del Grupo K con tres puntos, por delante de Portugal y la República Democrática del Congo, que empataron en su debut.

La primera jornada de estos tres grupos dejó claro que ningún favorito tendrá el camino fácil en este Mundial 2026.