«Solo los he visto en fotos»: cubanos apenas encuentran el billete de 5,000 CUP en la calle

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Tres meses después de que el Banco Central de Cuba (BCC) pusiera en circulación los billetes de 5,000 pesos cubanos (CUP), la denominación más alta en la historia monetaria del país, muchos cubanos aún no los han tenido en sus manos, según un reportaje de elToque publicado este lunes.

El BCC lanzó los nuevos billetes el primero de abril de 2026, en medio de una inflación al alza y un sistema bancario con graves deficiencias. La medida buscaba aliviar el manejo de grandes volúmenes de efectivo y responder al encarecimiento sostenido de los precios.

Sin embargo, la distribución ha sido tan limitada que para la mayoría de los cubanos estos billetes son casi una abstracción.

«Solo los he visto en fotos», resume Alicia, educadora del municipio Diez de Octubre, en La Habana.

Su testimonio refleja una experiencia extendida: los billetes existen, pero no circulan en todos los bolsillos.

Quienes sí logran hacerse con uno tienden a desprenderse de él de inmediato o, por el contrario, a guardarlo con celo. Roberto, un albañil habanero, optó por lo primero: «Lo solté enseguida. No sé por qué me daba miedo tener un billete así. Es mucho dinero», confesó.

El temor a robos, pérdidas o falsificaciones explica esa reacción.

En el extremo opuesto están quienes los reservan para operaciones específicas del mercado informal. Dennis, un artista de Centro Habana, reconoce que los billetes «se ven poco», pero cuando le llega uno prefiere conservarlo. «Para comprar dólares», explica.

Un empresario que pidió no ser identificado añade que «es tanto el dinero que hay que pagar que los billetes grandes agilizan las compras por la izquierda», en referencia a la adquisición de gasolina fuera de los canales oficiales.

El desfase entre el valor nominal del billete y los ingresos reales de los cubanos es llamativo.

El salario mínimo se mantuvo en 2,100 CUP durante años, y aunque la Asamblea Nacional lo elevó a 3,210 CUP el 18 de junio —con aplicación desde julio y cobro efectivo en agosto—, ese nuevo mínimo sigue siendo inferior al valor de uno solo de los nuevos billetes.

El dólar en el mercado informal llegó a 695 CUP el domingo, y el euro alcanzó los 800 CUP, ambos en niveles récord.

La situación también genera problemas en el extremo opuesto de la escala monetaria.

Mabel, una joven de Mayabeque, denuncia que en algunas cafeterías ya no aceptan billetes de cinco, diez, veinte o cincuenta pesos. «¿Qué hago? Tampoco aceptan transferencias», lamenta.

El economista Pavel Vidal, doctor en Ciencias Económicas y exanalista del BCC, califica la emisión como una medida «necesaria y tardía». «Cuando un país acumula años de alta inflación, las denominaciones existentes dejan de ser suficientes», explica.

Vidal descarta que los nuevos billetes agraven la inflación —«no es la solución al problema inflacionario, pero tampoco lo agrava»— y señala que el retraso en tomarla pudo deberse a la «idea equivocada de que restringiendo la cantidad de billetes se podía frenar la inflación».

Los nuevos billetes marcan además un hito: por primera vez, el papel moneda cubano lleva rostros femeninos.

El de 2,000 CUP porta el retrato de Mariana Grajales y el de 5,000 el de Celia Sánchez.

En la calle, sin embargo, algunos los califican de «raros» o dicen que «parecen euros», una percepción que los sitúa lejos de la experiencia cotidiana.

«Si no se imprimen en cantidad suficiente, esos efectos positivos no se cumplen o serán marginales», advierte Vidal, resumiendo en una frase el riesgo de que la medida quede en papel —literalmente.