Cubana cuestiona el costo de mantener al PCC, los CDR, la FMC, la CTC y la UJC: «No aportan nada»

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Elizabeth González Aznar publicó este domingo en Facebook una carta abierta dirigida a los dirigentes del Estado y gobierno de Cuba en la que cuestiona el costo económico de sostener el Partido Comunista de Cuba (PCC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
González enmarca su crítica en el contexto de las reformas que el régimen ha anunciado recientemente, entre ellas la reducción de ministerios de 27 a 20.
Si el gobierno ha tenido voluntad de recortar estructuras estatales, argumenta, debería aplicar la misma lógica a estas organizaciones políticas y de masas.
«Son organizaciones que no aportan nada económicamente hablando, pero sí consumen muchísimo al presupuesto y recursos del Estado con estas representaciones a los diferentes niveles, que a mi juicio están de más», escribió la autora.
El análisis de González Aznar se centra especialmente en los CDR, fundados en 1960 como mecanismo de vigilancia vecinal y que hoy agrupan a casi ocho millones de cubanos mayores de 14 años en 133,000 comités de base.
La autora pregunta qué justifica mantener cuatro niveles jerárquicos —base, municipio, provincia y nación— cuando las comunicaciones actuales permitirían que las orientaciones del nivel central llegaran directamente a cada barrio.
«¿Qué hacen hoy los CDR por los cubanos y por Cuba? Muela, pura muela, ideología, pero ¿a qué costo?», escribió, enumerando los gastos que implica sostener esa estructura: oficinas, salarios, teléfonos, alimentos, electricidad, vehículos, combustibles y plantillas de personal en cada nivel territorial.
La autora va más allá de la ineficiencia administrativa y denuncia irregularidades dentro de esas estructuras: «Detrás de todo esto además se mueven desvío de recursos, robos, plantillas infladas y funcionarios viviendo del nombre de esos cargos».
Su crítica a los CDR llega en un momento de creciente rechazo popular hacia esa organización y su coordinador nacional, Gerardo Hernández Nordelo, quien generó indignación en junio al responder con arrogancia a críticas por un video en el Hotel Nacional, argumentando que sus 16 años de prisión en Estados Unidos le dan derecho a hacer lo que quiera.
González extiende el cuestionamiento a la FMC, la CTC y la UJC, y propone una alternativa concreta: que todas estas organizaciones se transformen en organizaciones no gubernamentales o sociedades civiles independientes, sin financiamiento estatal obligatorio.
«Al final, todas estas organizaciones, sobre todo las de masa, pudieran convertirse en ONG, sociedades civiles que se encarguen del hombre como ser social, pero no organizaciones a las cuales, sin aportar, el Estado tiene que destinar recursos que cuestan», planteó.
La carta se publica días después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara, el 20 de junio, un documento con 176 propuestas de transformación agrupadas en 23 ejes que requerirán 32 nuevas normas legales.
Ninguna de esas propuestas contempla tocar las organizaciones de masas vinculadas al PCC, cuyo financiamiento se integra en el presupuesto estatal dentro de partidas de «Organismos Políticos y de Masas» sin desglose público por organización.
«Yo les pido a los dirigentes de este país que expongan en números cuánto le cuesta a este país mantener toda la estructura de estas organizaciones», concluyó González, exigiendo una rendición de cuentas que el régimen nunca ha ofrecido.
Preguntas frecuentes sobre las organizaciones políticas en Cuba y su impacto económico
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el costo de mantener al Partido Comunista de Cuba y otras organizaciones políticas?
El costo de mantener al Partido Comunista de Cuba (PCC) y otras organizaciones como los CDR, FMC, CTC y UJC es significativo, ya que estas entidades consumen una gran cantidad del presupuesto estatal en oficinas, salarios, vehículos y otros recursos sin aportar beneficios económicos directos al país. Elizabeth González Aznar exige una rendición de cuentas detallada sobre estos gastos.
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¿Por qué se critica la existencia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)?
Los CDR son criticados por ser una estructura jerárquica ineficiente y costosa, que incluye cuatro niveles de organización desde la base hasta la nación. Se cuestiona su relevancia en el contexto actual, donde las comunicaciones modernas podrían simplificar su función de vigilancia y control social, además de las denuncias de corrupción y desvío de recursos dentro de la organización.
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¿Qué propone Elizabeth González Aznar para las organizaciones políticas en Cuba?
Elizabeth González Aznar propone que las organizaciones políticas como el PCC, CDR, FMC, CTC y UJC se transformen en ONG o sociedades civiles independientes, sin financiamiento estatal obligatorio. Esto permitiría que se sostuvieran por sus propios medios y se centraran en actividades que realmente beneficien a la sociedad cubana.
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¿Cuál es la opinión pública sobre el coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo?
Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR, es objeto de críticas por su actitud arrogante y defensiva hacia las críticas al régimen. Se le acusa de utilizar recursos del Estado para fines personales y de mantener un discurso que no refleja la realidad del pueblo cubano. Su respuesta a las críticas ha generado indignación en la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.