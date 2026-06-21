Cubana cuestiona el costo de mantener al PCC, los CDR, la FMC, la CTC y la UJC: «No aportan nada»

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Elizabeth González Aznar publicó este domingo en Facebook una carta abierta dirigida a los dirigentes del Estado y gobierno de Cuba en la que cuestiona el costo económico de sostener el Partido Comunista de Cuba (PCC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

González enmarca su crítica en el contexto de las reformas que el régimen ha anunciado recientemente, entre ellas la reducción de ministerios de 27 a 20.

Si el gobierno ha tenido voluntad de recortar estructuras estatales, argumenta, debería aplicar la misma lógica a estas organizaciones políticas y de masas.

«Son organizaciones que no aportan nada económicamente hablando, pero sí consumen muchísimo al presupuesto y recursos del Estado con estas representaciones a los diferentes niveles, que a mi juicio están de más», escribió la autora.

El análisis de González Aznar se centra especialmente en los CDR, fundados en 1960 como mecanismo de vigilancia vecinal y que hoy agrupan a casi ocho millones de cubanos mayores de 14 años en 133,000 comités de base.

La autora pregunta qué justifica mantener cuatro niveles jerárquicos —base, municipio, provincia y nación— cuando las comunicaciones actuales permitirían que las orientaciones del nivel central llegaran directamente a cada barrio.

«¿Qué hacen hoy los CDR por los cubanos y por Cuba? Muela, pura muela, ideología, pero ¿a qué costo?», escribió, enumerando los gastos que implica sostener esa estructura: oficinas, salarios, teléfonos, alimentos, electricidad, vehículos, combustibles y plantillas de personal en cada nivel territorial.

La autora va más allá de la ineficiencia administrativa y denuncia irregularidades dentro de esas estructuras: «Detrás de todo esto además se mueven desvío de recursos, robos, plantillas infladas y funcionarios viviendo del nombre de esos cargos».

Su crítica a los CDR llega en un momento de creciente rechazo popular hacia esa organización y su coordinador nacional, Gerardo Hernández Nordelo, quien generó indignación en junio al responder con arrogancia a críticas por un video en el Hotel Nacional, argumentando que sus 16 años de prisión en Estados Unidos le dan derecho a hacer lo que quiera.

González extiende el cuestionamiento a la FMC, la CTC y la UJC, y propone una alternativa concreta: que todas estas organizaciones se transformen en organizaciones no gubernamentales o sociedades civiles independientes, sin financiamiento estatal obligatorio.

«Al final, todas estas organizaciones, sobre todo las de masa, pudieran convertirse en ONG, sociedades civiles que se encarguen del hombre como ser social, pero no organizaciones a las cuales, sin aportar, el Estado tiene que destinar recursos que cuestan», planteó.

La carta se publica días después de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara, el 20 de junio, un documento con 176 propuestas de transformación agrupadas en 23 ejes que requerirán 32 nuevas normas legales.

Ninguna de esas propuestas contempla tocar las organizaciones de masas vinculadas al PCC, cuyo financiamiento se integra en el presupuesto estatal dentro de partidas de «Organismos Políticos y de Masas» sin desglose público por organización.

«Yo les pido a los dirigentes de este país que expongan en números cuánto le cuesta a este país mantener toda la estructura de estas organizaciones», concluyó González, exigiendo una rendición de cuentas que el régimen nunca ha ofrecido.