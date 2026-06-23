Sancti Spíritus alerta sobre proliferación de negocios en circuitos priorizados: «Sobrecargan los transformadores»

Vídeos relacionados:

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus encendió las alarmas este martes al denunciar que negocios privados no autorizados se están trasladando o conectando a circuitos priorizados de la provincia, y los responsabilizó de provocar sobrecargas y averías en transformadores de una red que ya opera al límite de su capacidad.

Según informó el medio estatal Radio Sancti Spíritus, Odeibi Valdés Alba, director técnico de la entidad, explicó que los trabajadores por cuenta propia que operan sin declarar su actividad elevan la demanda energética en zonas diseñadas para soportar cargas residenciales específicas, lo que acelera el deterioro de los equipos de distribución.

«El servicio eléctrico que usted está recibiendo es para su casa, es un servicio eléctrico residencial. Si nosotros, nuestros inspectores o nuestros trabajadores, detectan que usted está violando eso, además lo denunciamos y le cortamos el servicio eléctrico. En Sancti Spíritus hemos detectado actividad por cuenta propia no declarada que hoy han quemado transformadores», advirtió Valdés Alba.

El funcionario señaló que el problema no se limita a la capital provincial: «Al igual que en Cabaiguán, también hemos identificado servicios no declarados incluso a la ONAT que nos han afectado transformadores y en su momento se han hecho los análisis y correcciones correspondientes en estas actividades».

Las medidas aplicadas hasta ahora incluyen multas, corte del servicio eléctrico a los infractores y análisis directos con los involucrados.

Los circuitos priorizados son segmentos de la red que reciben suministro con mayor frecuencia por albergar servicios esenciales: hospitales, industrias alimentarias, pozos de petróleo y sistemas de bombeo de agua.

Que negocios privados no declarados se conecten a ellos para aprovechar ese mayor tiempo de suministro representa una doble infracción: eléctrica y fiscal.

Sin embargo, también es una manera de superviviencia de aquellos que dependen de sus emprendimientos.

Valdés Alba resumió la gravedad del momento con un llamado directo: «Lo que nosotros tenemos que llamar a todo el mundo es que tenemos que cuidar los transformadores que tenemos en la red, porque realmente al país le está siendo muy difícil la reposición y a nosotros realmente, a pesar del excelente personal que contamos hoy en la provincia, nos es muy difícil por cuestiones objetivas lograr la reposición de la totalidad de los transformadores que se dañan».

El trasfondo agrava la situación. La escasez de transformadores en toda Cuba es un problema estructural crítico: la Unión Eléctrica reconoció el 7 de junio que no existe disponibilidad física de repuestos en todo el país, y solo hay tres talleres especializados en reparación, ubicados en La Habana, Villa Clara y Manzanillo.

En Holguín se reportaron 25 transformadores dañados frente a apenas seis repuestos recibidos; en Guantánamo, ocho equipos averiados sin posibilidad de reposición.

En Sancti Spíritus, la crisis es particularmente severa: barrios enteros han permanecido sin electricidad entre 15 y 20 días consecutivos durante junio, y la Empresa Eléctrica provincial atribuyó el colapso de transformadores de 19 kV a los picos de carga que se generan al reconectar equipos tras interrupciones prolongadas.

El fenómeno de conexiones ilegales a circuitos priorizados también fue detectado en Guantánamo en junio, donde residentes buscaban acceder a electricidad aprovechando esos segmentos de red.