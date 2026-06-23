Cubana: «Resistan de manera creativa, dicen los que no saben qué es un apagón de más de 24 horas»

Una emprendedora cubana publicó un video en redes sociales que resume con precisión brutal el hartazgo de millones de cubanos ante el discurso oficial: cocinando con carbón junto a su madre, Yilian Illas Villafaña lanzó una crítica directa a quienes piden «resistir de manera creativa» sin haber vivido jamás la crisis que padece el pueblo cubano.

«Resistan de manera creativa, dicen los que no nos ven a mi madre y a mí intentando encender el carbón o luchando con la hornilla de petróleo para poder echar adelante nuestro emprendimiento, para poder llevarnos un plato de comida a la mesa», dice Villafaña en el video.

El blanco de la crítica es el lenguaje que el presidente Miguel Díaz-Canel ha convertido en bandera ideológica para justificar la crisis. El 2 de enero de 2026, al conmemorar el aniversario de la Revolución, Díaz-Canel invocó «67 años de creativa resistencia», y en febrero llamó a la población a afrontar recortes severos con «resistencia creativa, esfuerzo y talento».

Villafaña desmonta ese discurso con la realidad cotidiana que vive junto a su madre: apagones que superan las 24 horas, días sin agua, meses sin gas y noches sin comer.

«Resistan de manera creativa, dicen los que no saben qué es un apagón de más de 24 horas, los que no saben qué es pasar días sin agua o meses sin gas, esos que no tienen ojeras», afirma en el video.

La emprendedora no se detiene ahí. Apunta también a quienes nunca han visto la dimensión humana de la crisis: «También lo dicen los que no han visto a millones de cubanos acostarse a dormir sin nada en la barriga. La lista es larga, pero resistan, resistan, resistan y resistan, dicen los que nunca han tenido que resistir nada».

El video llega en el peor momento energético de Cuba en décadas, con apagones que han llegado a superar las 40 horas consecutivas.

A la crisis eléctrica se suma la escasez de medicamentos: más del 70% de los fármacos esenciales estaban sin existencias en farmacias estatales en abril, y 100,000 pacientes, incluidos 12,000 niños, aguardaban cirugías por los apagones y la falta de insumos.

El rechazo popular al discurso de la «resistencia» no se limita a las redes sociales. Cacerolazos estallaron en varios barrios de La Habana —Regla, Vedado, Guanabacoa— como respuesta directa a los apagones, y otras cubanas han alzado la voz en videos similares que circulan ampliamente. Una anciana preguntó días atrás cómo se supone que debe sobrevivir a esta crisis.