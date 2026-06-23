Cubano va a hacerse análisis al hospital y no puede: «Ayer no había agua; hoy hay agua y no hay corriente»

Un cubano denunció en un video publicado en Facebook que no pudo realizarse análisis médicos en un hospital porque un día no había agua y al siguiente no había electricidad, una situación que resume con amarga ironía el colapso del sistema de salud en la isla.

«Asere, ya esto es una locura. Ya fui a hacerme unos análisis en el hospital. Ayer no había agua, hoy hay agua y no hay corriente. Entonces, si me estoy muriendo, la doctora me dijo que era directo para la funeraria y ya, después dentro de dos o tres horas me enterraban, sin problema, que eso no había problema, que era así. Entonces, asere, ¿qué estamos viviendo aquí? ¿Qué cosa es esto?», relató el hombre en el clip de 30 segundos, publicado junto al hashtag #cubalibre.

El testimonio no es un caso aislado. El principal hospital de Villa Clara estuvo más de 72 horas sin agua a partir del 19 de junio, tras la rotura de turbinas del sistema de bombeo, lo que dejó sin servicio al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro.

La crisis energética agrava directamente la situación sanitaria. Los hospitales cubanos operan bajo condiciones de guerra con apagones de hasta 20 horas diarias, lo que inutiliza laboratorios clínicos, equipos de rayos X, ultrasonido y tomografía, además de impedir el bombeo de agua.

El déficit de generación eléctrica en Cuba rozó los 2,000 MW en horarios pico, con un pico de 2,153 MW registrado el 13 de mayo de 2026, dejando sin electricidad a más del 60% del país de forma simultánea.

El impacto sobre los pacientes es devastador. Al 31 de marzo de 2026, más de 96,000 personas aguardaban cirugía en toda Cuba, entre ellas 11,193 niños. En abril, el Hospital Provincial de Santiago de Cuba evacuó 12 pacientes de su unidad de cuidados intensivos por un apagón, y en febrero médicos en La Habana realizaron una cirugía en plena oscuridad alumbrándose con teléfonos móviles.

La escasez de agua tampoco es exclusiva de los hospitales. A nivel nacional, 2.7 millones de cubanos carecen de agua potable regular, y el sistema de abastecimiento opera con apenas el 37% del combustible necesario, según datos de mayo de 2026.

Más de 385 instalaciones de salud en toda la isla reportaron daños o carencias graves, según la Organización Panamericana de la Salud, en lo que representa la peor crisis sanitaria de Cuba en décadas, producto directo de 67 años de gestión dictatorial que han llevado la infraestructura del país al límite del colapso.